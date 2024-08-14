Как правильно применять слово "приймати", чтобы не переходить на суржик

Языковые ошибки часто случаются даже у тех, кто хорошо владеет украинским языком. Однако есть определенные правила для чистого украинского языка, которые следует помнить каждому.

Как использовать слово "приймати" правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Мова ДНК нації.

Очень часто в украинском языке глагол "приймати" используется неправильно. В большинстве случаев это калька из русского языка. Очень часто можно услышать "приймати до уваги" или "прийняти закон", однако это неправильно.

В украинском языке есть несколько случаев, когда использовать глагол "приймати" будет правильно.

Например:

В контексте слова "брати" - приймати гроші, приймати пігулки

В контексте слова "одержувати" - приймати подарунок, прийняти у спадок

В контексте слів "зарахувати до установи" - приймати до школи, приймати до університету

В контексте слова "пригощати" - приймати гостей, приймати делегацію

В контексте слова "забирати" - прийняти замовлення, прийняти посуд зі столу.

Вот несколько распространенных ошибок:

Приймати близько до серця - правильно "брати близько до серця",

Прийняти сторону - правильно "встати на бік",

Приймати участь - правильно "брати участь"

Приймати за правило - правильно "взяти за правило"

Приймати до уваги - правильно "брати до уваги"

За кого ви мене приймаєте? - правильно "за кого ви мене маєте?"

Приймати провину на себе - правильно "взяти провину на себе"

Приймати в жарт - правильно "сприйняти як жарт"

Прийняти закон - правильно "ухвалити закон"

Прийняти в штики - правильно "зустріти вороже" або "зустріти багнетами"