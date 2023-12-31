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30 лучших образов Елены Зеленской за 2023 год

Воскресенье 31 декабря 2023 20:44
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30 лучших образов Елены Зеленской за 2023 год Лучшие образы Елены Зеленской за 2023 год (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская в 2023 году имела много поводов для того, чтобы продемонстрировать свой личный стиль.

РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие образы первой леди и охотно демонстрирует их вам.

Лучшие образы Елены Зеленской в 2023 году

Жена президента Украины каждый раз приятно удивляла весь мир своими нарядами. Всем известно, что у Елены собственный стиль, с помощью которого она доносит важные месседжи и подтверждает свой статус.

Елена не любит яркие цвета и в этом году ее образы были либо в нежных оттенках, либо в классических тонах. Это еще раз демонстрирует ее элегантность, изысканность, важность быть услышанной мировыми лидерами и лицом всей Украины.

Трудно не согласиться, что каждый образ Елены особенный, ведь имеет свою историю и цель, что очень важно для президентской жены. Но лучше на это однажды посмотреть, чем много раз описывать. Итак, представляем вашему вниманию лучшие образы Зеленской в 2023 году.

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Лучшие образы Елены Зеленской за 2023 год (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Ранее мы рассказывали о том, что Зеленская в интересном образе посетила детское чтение-чаепитие.

Также читайте наш материал о том, что Елена Зеленская показала новый образ в пастельных тонах.

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