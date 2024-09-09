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Стал неузнаваемым. В сети обсуждают новые фото звезды "Друзей" Мэтта Леблана

Мэтт Леблан (фото: instagram.com/mleblanc)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда сериала "Друзья" Мэтт Леблан заставил волноваться своих поклонников. На появившихся в сети новых фото актера не узнать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Page Six.

Папарацци поймали 57-летнего актера на улице, когда он был занят своими делами. Исполнитель роли Джоуи Триббиани пытался спрятаться, надевая кепку и темные очки, но только самые преданные поклонники смогли бы не узнать его и без этих аксессуаров.

Актер выглядел несколько неухоженным и заметно поправился. Когда он на мгновение снял головной убор, стало очевидно, что Леблан значительно поредел.

Это заставило фанов предположить, что Мэтт может быть в депрессии и пытается справиться с плохим настроением с помощью нездоровой пищи, пишет издание.

"Он набрал вес и постарел", "У Мэтта есть деньги, чтобы привести себя в форму. Нет причин выглядеть таким образом", "Плохо стареет", "Депрессия в человеческом обличье. Надеюсь, он уже обратился за помощью", - комментируют пользователи соцсетей.

К слову, поклонники особенно озабочены состоянием любимого актера после трагической смерти Мэттью Перри. Хотя ситуация с ним была другой.

Перри долго боролся со злоупотреблением запрещенными веществами. Он умер почти год назад от передозировки анестетиком.

Полиция продолжает расследование дела о преступном сговоре, в результате которого Перри получил бесконтрольный доступ к рецептурным препаратам.

Обвинение выдвинуто пяти участникам дела. Трое из них признали свою вину и были освобождены под значительный залог в суд.

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