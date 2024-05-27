В МОН рассказали алгоритм действий при воздушной тревоге во время НМТ
Украина начала проведение основной сессии национального мультипредметного тестирования, в котором зарегистрировано более 287 тысяч абитуриентов. Подавляющее большинство участников тестирования планирует сдавать экзамен в июне.
Что делать, если во время экзамена раздастся воздушная тревога, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство науки и образования в Украине.
Алгоритм действий на НМТ во время воздушной тревоги
Если во время проведения НМТ раздастся воздушная тревога, инструктор прекратит работу над тестом, а все участники и персонал пункта тестирования перейдут в укрытие.
В такой ситуации участник должен сохранять ответ после каждой задачи, а оставшееся время до окончания НМТ будет остановлено.
После завершения тревоги нужно вернуться в аудитории и продолжить выполнение заданий тестирования. Если осталось достаточно времени - менее 2 часов 30 минут (в общем для обоих этапов тестирования), участники смогут вернуться и продолжить тест.
В случае длительной тревоги ответственный за ТЭЦ вместе с региональным центром оценивания качества образования решит, продолжать ли тестирование с учетом остаточного времени.
Если НМТ будет остановлен, у участников будет возможность составить его во время дополнительных сессий. Для этого нужно подать заявление в соответствующий региональный центр оценки качества образования.
Заявление можно подать через ответственного за тестовый пункт на месте или самостоятельно в течение трех рабочих дней (включая день НМТ).
Напомним, что Основная сессия Национального мультипредметного теста началась 14 мая и продлится до 25 июня.
Какие предметы будут сдавать в 2024 году
В рамках НМТ 2024 года поступающие будут обязаны составить три основных предмета:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины.
Кроме этих обязательных дисциплин, абитуриенты могут выбрать четвертый предмет по своему усмотрению. Вот список предметов по выбору:
- украинская литература;
- иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский);
- биология;
- география;
- химия;
- физика.
Четвертый предмет для НМТ необходимо выбрать при регистрации НМТ. Четвертый предмет считается универсальным, потому что позволит поступить на любую специальность.
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