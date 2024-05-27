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В МОН рассказали алгоритм действий при воздушной тревоге во время НМТ

Понедельник 27 мая 2024 11:49
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В МОН рассказали алгоритм действий при воздушной тревоге во время НМТ Фото: Что делать, если во время НМТ раздалась тревога (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Украина начала проведение основной сессии национального мультипредметного тестирования, в котором зарегистрировано более 287 тысяч абитуриентов. Подавляющее большинство участников тестирования планирует сдавать экзамен в июне.

Что делать, если во время экзамена раздастся воздушная тревога, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство науки и образования в Украине.

Алгоритм действий на НМТ во время воздушной тревоги

Если во время проведения НМТ раздастся воздушная тревога, инструктор прекратит работу над тестом, а все участники и персонал пункта тестирования перейдут в укрытие.

В такой ситуации участник должен сохранять ответ после каждой задачи, а оставшееся время до окончания НМТ будет остановлено.

После завершения тревоги нужно вернуться в аудитории и продолжить выполнение заданий тестирования. Если осталось достаточно времени - менее 2 часов 30 минут (в общем для обоих этапов тестирования), участники смогут вернуться и продолжить тест.

В случае длительной тревоги ответственный за ТЭЦ вместе с региональным центром оценивания качества образования решит, продолжать ли тестирование с учетом остаточного времени.

Если НМТ будет остановлен, у участников будет возможность составить его во время дополнительных сессий. Для этого нужно подать заявление в соответствующий региональный центр оценки качества образования.

Заявление можно подать через ответственного за тестовый пункт на месте или самостоятельно в течение трех рабочих дней (включая день НМТ).

Напомним, что Основная сессия Национального мультипредметного теста началась 14 мая и продлится до 25 июня.

Какие предметы будут сдавать в 2024 году

В рамках НМТ 2024 года поступающие будут обязаны составить три основных предмета:

  • украинский язык;
  • математика;
  • история Украины.

Кроме этих обязательных дисциплин, абитуриенты могут выбрать четвертый предмет по своему усмотрению. Вот список предметов по выбору:

  • украинская литература;
  • иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский);
  • биология;
  • география;
  • химия;
  • физика.

Четвертый предмет для НМТ необходимо выбрать при регистрации НМТ. Четвертый предмет считается универсальным, потому что позволит поступить на любую специальность.

Раньше мы писали о том, что нужно знать перед поступлением в иностранный вуз.

А еще рассказывали о том, какие минимальные баллы для поступления в вузы и что делать, если экзамен завалил.

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