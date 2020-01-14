Старий Новий рік: що категорично не можна робити 14 січня

Старий Новий рік 14 січня (фото: twitter.com/restoran.ua)

На Старий Новий рік в українців прийнято засівати

Старий Новий рік, який українці відзначають 14 січня, має важливе значення для православних християн, оскільки цей день пов'язаний відразу з кількома важливими подіями. Які прикмети, традиції і головні заборони цього свята - в матеріалі Styler.

Так, згідно з юліанським календарем (до прийняття григоріанського у 1918 році, 1582 - на Західній Україні), саме цей день пов'язували з новим циклом так званого Сонячного кола.

Що святкують 14 січня

За церковним календарем у цей день святкують Обрізання Господнє, саме ця дія стала праобразом сучасного таїнства хрещення. На восьмий день народжений у Віфлеємі малюк був обрізаний і названий Ісусом.

Крім того, 14 січня - день святителя Василія Великого, одного з найбільш шанованих вчителів церкви.

Також 14 січня - приходить Старий Новий рік, який зустрічають в ніч з 13 на 14 число.

Головний обряд свята

На Старий Новий, 14 січня, прийнято засівати. В обряді не можна брати участь жінкам - тільки хлопчикам або чоловікам. В будинок першим має увійти представник чоловічої статі, це, за переказами, принесе достаток і багатство на наступний рік.

Старий Новий рік 14 січня (ілюстративне фото)

Прийнято посівати з самого ранку, а найкраще до сходу сонця. Найпершому посівальнику дарували найбагатші подарунки, тому хлопчаки намагалися встати якомога раніше, щоб встигнути першими обійти двори.

Посівальник приносить в будинок жито і пшеницю, розсіває їх по підлозі при цьому наспівуючи пісню-посівалку або розповідає віршик. Крім того, вважалося, що чим більше хлопчаків прийде посівати, тим щедрішим буде новий рік.

Що категорично не можна робити 14 січня

Як вже було сказано вище, першим в дім на Старий Новий рік повинен зайти чоловік, а посівати жінкам, дівчатам, дівчатам - категорично заборонено. Зерно, розсипанне по підлозі не можна прибирати до заходу.

Згідно старому повір'ю, за столом не можна пити по одній чарці, треба випити відразу по другій, "до пари", щоб літнє подружжя прожило цей рік разом, а хлопці та дівчата скоріше знайшли собі другу половинку.

Не можна залишати посівальників без нагороди, а також не можна не впускати їх в дім.