Старинные украинские мандрыки: как приготовить традиционную выпечку на Петра и Павла

Что вам понадобится:

Для теста

Сливочное масло - 100 г

Сметана - 100 г

Сахар - 70 г

Яйцо - 1 шт.

Сода - ½ ч. ложки

Соль - ½ ч. ложки

Мука - 320 г

Для начинки:

Творог - 400 г

Яйцо - 1 шт.

Сметана - 50 г

Сливочное масло - 50 г

Сахар - 1-2 ст. ложки

Мука - 2 ст. ложки

Ягоды - 50-100 г

Как приготовить мандрыки

Сначала готовится тесто. Масло нарежьте кусочками, сложите в миску. Добавьте туда сметану и сахар, а потом все хорошо разотрите. Взбейте одно яйцо, добавьте к массе и снова вымешайте.

Потом насыпьте ½ чайной ложки соды и столько же соли. Хорошо все перемешайте, а потом добавляйте муку. Заместите крутое и эластичное тесто. Уберите его на 30 минут в холодильник.

Теперь делаем начинку. В миску высыпьте творог, вбейте в него одно яйцо, добавьте 50 г сметаны и 50 г сливочного масла. Сахар добавляйте по вкусу - 1-2 столовых ложки. Вымешайте хорошо всю начинку, добавьте щепотку соли.

Потом насыпаем в начинку ягоды. Берите все, какие есть у вас под рукой - вишня, малина, смородина. Если начинка вышла слишком жидкая, то добавьте 1-2 столовых ложки муки.

Тесто достаем из холодильника и делим его на 10 частей. Каждый кусочек раскатываем и руками придаем ему круглую форму, а края загибаем, чтобы получилась корзиночка.

Застилаем противень пергаментной бумагой, выкладываем корзиночки, внутрь каждой - кладем начинку.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте мандрыки 30 минут. Температуру и время выпечки можно регулировать - в зависимости от вашей духовки.