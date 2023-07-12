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Старинные украинские мандрыки: как приготовить традиционную выпечку на Петра и Павла

Как приготовить мандрыки на Петра и Павла (скриншот)
Автор: Анна Шиканова

Петра и Павла традиционно отмечают 12 июля. В этот день посещают праздничные службы в храмах, устраивают гуляния на природе, а вечером собирают на ужин за одним столом всю семью. Из обязательных блюд в этот день на стол ставят мандрыки - старинные украинские коржики, которые готовят с ягодами, медом, фруктами или вареньем.

Как приготовить украинские мандрыки - читайте в материале ниже.

Что вам понадобится:

Для теста

  • Сливочное масло - 100 г
  • Сметана - 100 г
  • Сахар - 70 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сода - ½ ч. ложки
  • Соль - ½ ч. ложки
  • Мука - 320 г

Для начинки:

  • Творог - 400 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сметана - 50 г
  • Сливочное масло - 50 г
  • Сахар - 1-2 ст. ложки
  • Мука - 2 ст. ложки
  • Ягоды - 50-100 г

Как приготовить мандрыки

Сначала готовится тесто. Масло нарежьте кусочками, сложите в миску. Добавьте туда сметану и сахар, а потом все хорошо разотрите. Взбейте одно яйцо, добавьте к массе и снова вымешайте.

Потом насыпьте ½ чайной ложки соды и столько же соли. Хорошо все перемешайте, а потом добавляйте муку. Заместите крутое и эластичное тесто. Уберите его на 30 минут в холодильник.

Теперь делаем начинку. В миску высыпьте творог, вбейте в него одно яйцо, добавьте 50 г сметаны и 50 г сливочного масла. Сахар добавляйте по вкусу - 1-2 столовых ложки. Вымешайте хорошо всю начинку, добавьте щепотку соли.

Потом насыпаем в начинку ягоды. Берите все, какие есть у вас под рукой - вишня, малина, смородина. Если начинка вышла слишком жидкая, то добавьте 1-2 столовых ложки муки.

Тесто достаем из холодильника и делим его на 10 частей. Каждый кусочек раскатываем и руками придаем ему круглую форму, а края загибаем, чтобы получилась корзиночка.

Застилаем противень пергаментной бумагой, выкладываем корзиночки, внутрь каждой - кладем начинку.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте мандрыки 30 минут. Температуру и время выпечки можно регулировать - в зависимости от вашей духовки.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить старинное блюдо лемковской кухни - фучки.

А еще рассказывали о том, как приготовить закарпатские кныгли из картофеля.

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