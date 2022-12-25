Не дарите эти предметы на Новый год: могут привлечь неприятности в 2023

Совсем скоро наступит Новый 2023 год, который по восточному календарю станет годом Черного Водяного Кролика. У каждого символа года есть свой характер, а значит и подарки нужно выбирать такие, чтобы задобрить Кролика.

Что нельзя дарит на Новый год и какой подарок станет оптимальным - читайте в материале Styler.

Что дарить в год Кролика нельзя

Выбрать подарок для члена семьи, коллеги, любимого человека или друга - задача непростая. И нужно учитывать множество разных факторов. Однозначно не стоит дарить то, что не оценит Водяной Кролик, а также то, что не годится в подарок, так как считается плохой приметой.

Символ 2023 года не жалует резкие запахи. Поэтому под запрет попадают духи, аромопалочки и другие источники ярких ароматов. Если же туалетная вода или духи входят в список желаний, то постарайтесь найти нейтральный аромат.

Плохим вариантом подарка станет все, что связано с водными процедурами. Не стоит дарить гели, шампуни, банные принадлежности, бальзамы, тапочки или полотенца. Это очень практично, но не в этом году. Полотенце с древних времен относится к обрядовым предметам, а дарить тапочки - плохая примета.

Не стоить дарить зеркало, любое - от настенного до карманного. Этот предмет во многих культурах считается магическим и даже оккультным, поэтому преподносить его на Новый год не рекомендуется.

Есть маленький нюанс - в новое зеркало первым должен посмотреться новый хозяин. Если у вас получится выполнить эту миссию - то такой подарок подарить можно.

Нельзя дарить часы, от наручных до настенных, в том числе и электронные. С древних времен считалось очень плохой приметой подарить часы во время перехода одного года в другой. Это правило сохраняется не только на Новый год, а в день рождения. Согласно приметам, такие часы начнут отсчитывать время до смерти.

Но, если вы уже купили такой подарок, то не расстраивайтесь. Договоритесь с новым владельцем о простом ритуале - вы этот подарок "продадите". Пусть вам за него дадут мелкие монеты, тогда это станет не подарком, а символической продажей.

Стихия Кролика - это вода, а значит все предметы стихии-антагониста Огня тоже под запретом. К ним относятся украшения из любого металла

Что можно подарить в год Кролика

Кролик почитает семейные ценности и уют, поэтому отличным подарком станет все, что с этим связано - альбом для семейных фотографий, фоторамка, домашняя атрибутика, подушки, пледы.

При этом стоит помнить, что для символа года цена подарка особого значения не имеет - можно дарить вещи, сделанные своими руками. Важно, чтобы подарок вызвал положительные эмоции, был практичным и полезным.

Еще один нюанс - подарок должен быть экологичным и натуральным. Избегайте натурального меха или кожи - это Кролику точно не понравится.

Можно подарить изделия из стекла или хрусталя - фужеры, ваза, бокалы. Любая кухонная утварь, кроме ножей - станет отличным подарком

Если ваш выбор падет на одежду, то учитывайте водные оттенки и цвета года - черный, синий, бирюзовый, зеленый. Не стоит дарить красные, желтые и оранжевые цвета. Из одежды можно выбрать что-то приятное и полезное - шарф, футболку, кепку, кроссовки.

Символ года любит путешествия, поэтому хорошим подарком станет путевка или запланированная поездка. Также отличным подарком станет все, что связано с путешествиями - рюкзак, чемодан, косметичка.

Из интересных подарков, которые понравятся Кролику, можно выбрать картину с изображением реки, моря, леса, водопада. А вот гор или хищных животных на картине быть не должно.

И не забудьте о главном символе года - Кролике. Фигурка или изображение символа года станет талисманом на весь будущий год. Также можно дарить фигурки жабы, слона или черепахи. Нельзя дарить фигурки дракона, хищных животных и птицы феникс.