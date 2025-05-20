"Стану частью армии": Эктор Хименес-Браво сделал новое заявление

Еще несколько дней назад Эктор намекнул, что стоит перед важным шагом в своей жизни.

В соцсетях он опубликовал фото в военном снаряжении, чем изрядно заинтриговал подписчиков.

Однако никаких деталей тогда не раскрыл - держал интригу до последнего.

Впоследствии все стало на свои места. Судья "МастерШеф" выложил видео, на котором появился вместе с военными 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Эктор Хименес-Браво стал частью армии (скриншот)

В нем он признался: несколько дней был вне связи - не просто так, а потому что наконец воплотил в жизнь решение, которое вынашивал еще с февраля 2022 года.

"Я больше не мог сидеть дома", - сказал шеф-повар, добавив, что теперь становится частью украинской армии.

На видео видно, как Эктор тренируется, изучает стрельбу, общается с военными. Он подчеркнул, что современное войско Украины - это не только о защите, но и о мощных технологиях, устойчивости и разумной силе.

Эктор Хименес-Браво стал частью армии (скриншот)

Несмотря на открытость, он признался, что пока не может рассказать всего. Но дал понять: после того, что увидел и пережил, уже не будет таким, каким был раньше. И пообещал: со временем поделится подробностями.

"Это совсем другой мир. Без света. Без привычного шума города. Без права на ошибку. Я сейчас здесь и имею конкретную миссию. Здесь, где утро начинается не с кофе. Здесь, где каждое движение - это сосредоточенность, а каждый звук - сигнал", - написал ресторатор.

Реакция фолловеров

Пользователи сети в комментариях под постом делятся своими предположениями. Некоторые считают, что Эктор действительно присоединился к рядам ВСУ, а другие убеждены: шеф-повар прибыл на военные учения только на "пробную неделю".

Эктор Хименес-Браво стал частью армии (скриншот)