На станции Академик Вернадский провели дерусификацию: зачем она в Антарктиде (фото)
На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде была проведена дерусификация и декоммунизация. Это касается указателей, на котором размещены названия городов, откуда родом ученые станции.
Об этом сообщают на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.
Что изменилось на станции
Участники 27 экспедиции на Антарктиду провели масштабный ремонт указателя возле станции "Академик Вернадский". На этом указателе размещены таблички с названиями разных городов. В основном это населенные пункты, из которых родом зимовщики.
"Поскольку указатель прослужил более 20 лет, он нуждался в обновлении: как физически, так и содержательно. Поэтому врач Василий Матковский и механик Максим Билоус приступили к работе", - говорится в сообщении.
В рамках процесса декоммунизации Кировоград заменили Кропивницким, а также "дерусифицировали" транслитерацию Винницы и Одессы.
Кроме того, на указателе появились новые названия символических городов: Буча, Херсон, Мариуполь. Впервые их разместили на указателе еще после освобождения Херсона в ноябре 2022 года.
А для улучшения внешнего вида указателя реставрировали ряд старых заржавевших табличек, изготовили новый столб, заменили потрескавшийся фундамент и "усталые" крепления, а также реставрировали флюгер и указатели сторон света.
На станции "Академик Вернадский" провели дерусификацию и декоммунизацию (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Зачем украинские ученые это сделали
"Каждая экспедиция имеет традицию улучшать нашу станцию, которая на год становится вторым домом. Мы решили это сделать таким образом", - рассказал об инициативе Василий Матковский.
Все началось с идеи добавить Мариуполь, чтобы показать, что украинцы помнят город у украинского моря, где бурлила жизнь.
Для воплощения проекта пришлось многое поработать в столярной мастерской, а впоследствии и на улице. В конце концов указатель получил как новый вид, так и новые смыслы.
"Наверное, никогда еще станция не слышала сколько возгласов "Слава Украине" с проходивших мимо лодок и судов. Возгласов с разными акцентами, но с единодушной поддержкой", - рассказал Матковский.
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