Ці станції метро у Києві з'явилися при Омельченку: ось так вони виглядають сьогодні (фото)
Олександр Омельченко, який помер від коронавірусу 25 листопада у віці 83 років, зіграв важливу роль в житті Києва, хоча щодо його діяльності в якості мера української столиці існують різні оцінки. У контексті розвитку міської інфраструктури, нерідко можна почути від киян спогади, що підземка тоді майже щорічно поповнювалася новими станціями.
Як змінився Київський метрополітен при мері Омельченко, і як виглядають відкриті ним станції - читайте в матеріалі нижче.
Керував Києвом Омельченко, уродженець Вінницької області, спочатку з 1996 року в якості голови КМДА (мером тоді був Леонід Косаківський), потім в 1998-му став головою Київської міськради, і через рік був обраний Київським міським головою. Мерство Омельченка тривало 7 років - з 1999 по 2006 рік.
За весь цей час у Києві відкрили 8 нових станцій метро.
Першою "підземною ластівкою" Олександра Олександровича на пару з Косаківським стало будівництво "Лук'янівської" на Сирецько-Печерській лінії - 38-ї станції Київського метрополітену. Урочисте відкриття з перерізанням червоної стрічки для нової станції "зеленої" гілки відбулося "під ялинку" - 30 грудня 1996 року.
Станція метро "Лук'янівська" в Києві запрацювала наприкінці 1996 року (фото: metro.kyiv.ua / uk.wikipedia.org)
Через два роки другою новою підземкою цього "тандему" стало відкриття станції "Печерська", теж на цій гілці. Тут вже за традицією все організували знову під Новий рік - 27 грудня 1997-го.
Станція метро "Печерська" зараз виглядає так (фото: metro.kyiv.ua / uk.wikipedia.org)
А ось старт розширення метрополітену в Києві саме за мерства Омельченка поклала 40-ва станція підземки "Дорогожичі" 30 березня 2000 року. Вона стала продовженням Сирецько-Печерської лінії.
Станція метро "Дорогожичі" сьогодні (фото: metro.kyiv.ua)
Конструкція станції: пілонна трисклепінна з острівною платформою довжиною 104 метри. У неї три підземних зали: середній і два зали з посадочними платформами. Назву "Дорогожичі" станція отримала від місцевості, де вона розташована.
Поштова марка із зображенням ст.м "Дорогожичі" (фото: metro.kyiv.ua)
Наступні нові станції метро були відкриті вже через три роки, і тепер Омельченко схвалив розширення Святошинсько-Броварської "червоної" лінії в західному напрямку. Так, в один день жителям столиці презентували нові підземки "Житомирська" та "Академмістечко", і сталося це 24 травня 2003-го.
На "Житомирській", як і на станції "Харківська", був застосований прийом "перетікання" вестибюлів у станцію і навпаки. Особливий акцент був зроблений на сходах і сходовому порталі. Оригінальне освітлення платформ було досягнуто завдяки підвісній структурі зі світильниками.
Станція метро "Житомирська" (фото: metro.kyiv.ua / uk.wikipedia.org)
Станція "Академмістечко" є однією з найбільш завантажених підземок в столиці, оскільки має важливе транспортне розташування: звідси відправляються маршрутні таксі в передмістя, зокрема в Ірпінь, Гостомель, Клавдіїв, Пущу-Водицю. Крім того, поруч розташовані житлові масиви Біличі, Новобіличі та Академмістечко.
Станція метро "Академмістечко" (фото: metro.kyiv.ua / uk.wikipedia.org)
Далі повернулися знову до "зеленої" гілки, і в 2004 році 14 жовтня, якраз на свято Покрови, відкрили нову станцію метро "Сирець".
Станція метро "Сирець" нині (фото: metro.kyiv.ua)
Вперше при будівництві станцій Київського метрополітену тут були встановлені вітчизняні ескалатори Крюківського вагонобудівного заводу, які за дизайном і технічними характеристиками не поступаються імпортним.
Станція метро "Сирець" (фото: uk.wikipedia.org)
Наступного року Омельченко урочисто відкрив нову, 44-ту станцію метро "Бориспільська" на Сирецько-Печерській лінії. Сталося це напередодні святкування Дня Незалежності, 23 серпня 2005-го. Назву підземка в Дарницькому районі отримала на честь Міжнародного аеропорту і населеного пункту під Києвом, куди веде траса над нею.
Станція метро "Бориспільська" (фото: metro.kyiv.ua)
До речі, в цьому ж році відкрили другий вихід на станції "Лісова".
У 2006 році в столиці відкрили 45-у станцію метро "Вирлиця", теж на "зеленій" гілці на півдні міста на Лівому березі. Названа підземка була так через однойменне озеро поруч.
Вона стала першою в Києві підземною станцією метро з вигнутою формою платформ і першою столичною підземкою з береговим розташуванням платформ.
Станція метро "Вирлиця" зараз виглядає так (фото: metro.kyiv.ua / uk.wikipedia.org)
До слова, того ж року ще відкрили другий вихід на станції метро "Дарниця".
Раніше повідомлялося, що спливли нові деталі про хід будівництва в Києві довгоочікуваного метро на Троєщину.
Додамо також, що анонсоване раніше відкриття нових станцій метро на Виноградарі перенесли.