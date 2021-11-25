Эти станции метро в Киеве появились при Омельченко: так они выглядят сегодня (фото)

Александр Омельченко, который умер от коронавируса 25 ноября в возрасте 83 лет, сыграл важную роль в жизни Киева, хотя относительно его деятельности в качестве мэра украинской столицы существуют разные оценки. В контексте развития городской инфраструктуры, нередко можно услышать от киевлян воспоминания, что подземка тогда почти ежегодно пополнялась новыми станциями.

Как изменился киевский метрополитен при мэре Омельченко, и как выглядят открытые им станции - читайте в материале ниже.

Руководил Киевом Омельченко, уроженец Винницкой области, сначала с 1996 года в качестве главы КГГА (мэром тогда был Леонид Косаковский), затем в 1998-м стал председателем Киевского горсовета, и через год был избран Киевским городским главой. Мэрство Омельченко длилось 7 лет - с 1999 по 2006 год.

За все это время в Киеве открыли 8 новых станций метро.

Первой "подземной ласточкой" Александра Александровича на пару с Косаковским стало строительство "Лукьяновской" на Сырецко-Печерской линии - 38-й станции Киевского метрополитена. Торжественное открытие с перерезанием красной ленточки для новой станции "зеленой" ветки состоялось "под елку" - 30 декабря 1996 года.

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве заработала в конце 1996 года (фото: metro.kyiv.ua / uk.wikipedia.org)

Через два года второй новой подземкой этого "тандема" стало открытие станции "Печерская", тоже на этой ветке. Тут уже по традиции все организовали снова под Новый год - 27 декабря 1997-го.

Станция метро "Печерская" сейчас выглядит так (фото: metro.kyiv.ua / uk.wikipedia.org)

А вот старт расширения метрополитена в Киеве именно при мэрстве Омельченко положила 40-ая станция подземки "Дорогожичи" 30 марта 2000 года. Она стала продолжением Сырецко-Печерской линии.

Станция метро "Дорогожичи" сегодня (фото: metro.kyiv.ua)

Конструкция станции: пилонная трехслепенная с островной платформой длинной 104 метра. У нее три подземных зала: средний и два зала с посадочными платформами. Название "Дорогожичи" станция получила от местности, где она расположена.

Почтовая марка с изображением ст.м "Дорогожичи" (фото: metro.kyiv.ua)

Следующие новые станции метро были открыты уже через три года, и теперь Омельченко одобрил расширение Святошинско-Броварской "красной" линии в западном направлении. Так, в один день жителям столицы презентовали новые подземки "Житомирская" и "Академгородок", и произошло это 24 мая 2003-го.

На "Житомирской", как и на станции "Харьковская", был применен прием "перетекания" вестибюлей в станцию и наоборот. Особый акцент был сделан на лестнице и лестничном портале. Оригинальное освещение платформ было достигнуто благодаря подвесной структуре со светильниками.

Станция метро "Житомирская" (фото: metro.kyiv.ua / uk.wikipedia.org)

Станция "Академгородок" является одной из самых загруженных подземок в столице, так как имеет важное транспортное расположение: отсюда отправляются маршрутные такси в пригород, в частности в Ирпень, Гостомель, Клавдиев, Пущу-Водицу. Кроме того, рядом расположены жилмассивы Беличи, Новобеличи и Академгородок.

Станция метро "Академгородок" (фото: metro.kyiv.ua / uk.wikipedia.org)

Далее вернулись снова к "зеленой" ветке, и в 2004 году 14 октября, как раз на праздник Покрова, открыли новую станцию метро "Сырец".

Станция метро "Сырец" сейчас (фото: metro.kyiv.ua)

Впервые при строительстве станций Киевского метрополитена здесь были установлены отечественные эскалаторы Крюковского вагоностроительного завода, которые по дизайну и техническим характеристикам не уступают импортным.

Станция метро "Сырец" (фото: uk.wikipedia.org)

В следующем году Омельченко торжественно открыл новую, 44-ю станцию метро "Бориспольская" на Сырецко-Печерской линии. Произошло это накануне празднования Дня Независимости, 23 августа 2005-го. Название подземка в Дарницком районе получила в честь международного аэропорта и населенного пункта под Киевом, куда ведет трасса над ней.

Станция метро "Бориспольская" (фото: metro.kyiv.ua)

Кстати, в этом же году открыли второй выход на станции "Лесная".

В 2006 году в столице открыли 45-ю станцию метро "Вырлица", тоже на "зеленой" ветке на юге города на левом берегу. Названа подземка была так из-за одноименного озера рядом.

Она стала первой в Киеве подземной станцией метро с изогнутой формой платформ и первой столичной подземкой с береговым расположением платформ.

Станция метро "Вырлица" сейчас выглядит так (фото: metro.kyiv.ua / uk.wikipedia.org)

К слову, в том же году еще открыли второй выход на станции метро "Дарница".