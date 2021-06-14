RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стандарти не НАТО: у мережі показали, чим годують українських бійців на полігоні

Автор: Анна Шиканова

Українських військових чотири роки тому перевели на нову систему харчування. За два роки половина військових частин почала використовувати нові нормативи. Однак пощастило з якісним харчуванням далеко не всім.

Як і чим годують українських військових на Гончарівському полігоні в Чернігівській області, показав військовослужбовець Роман Глех у своїй публікації на Facebook.

На фото показаний раціон захисників країни й видно, що всі норми абсолютно порушені.

"Стандарти не НАТО 2 частина. Гончарівський полігон не перестає радувати широким вибором смаколиків. Фото від 10.06.2021. Хлопці запитують офіцерів: "Так, що свині сьогодні голодними будуть?"- так підписав фотографії автор поста.

Фото: facebook.com/Роман Глех

Фотографії обурили користувачів соціальних мереж і деякі додали, що ковбаса на знімках – морожена.

  • Не спец в темі, але "могло б бути гірше" не сильно втішає після перегляду.
  • Ковбаска знову морожена.
  • Найкраще, це коли з хлопцями в полі голодні, як собаки, і дістаєте, у кого, що є й імпровізуєте. Тоді виходить смачно.
  • Ти бро, згадай вареносмажену рибу, яку ідентифікувати було не можна.

Як відповів в коментарях Глех, якість харчування сильно погіршилася останнім часом, а реформа, так і залишилася тільки на папері.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Житомирі військовий купив ковбасу з Щурячим хвостом.

А також розповідали про те, що українцям показали, як по-новому годуватимуть військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України питаниевійськові