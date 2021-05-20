У Житомирі військовий купив ковбасу з щурячим хвостом: розгорається скандал

Нацгвардієць з Житомира Олег Гаврилов поскаржився на виробника ковбас після того, як нібито виявив у купленому продукті... хвіст і лапи щура.

Фотографіями та відео знайденого "сюрпризу" чоловік поділився на своїй сторінці у Facebook. Але все виявилося не так-то просто. Деталі скандалу - читайте в нашому матеріалі нижче.

У чому суть скандалу

Чоловік розповів, що купив ковбасу і спочатку нічого не підозрював. Щурячі останки виявили тільки після приходу з магазину.

За словами Гаврилова, він є військовим, проте з такою ситуацією зіткнувся вперше. У той же час він підкреслив, що за відповідний продукт повинні понести відповідальність її виробники.

"Я військовий, бачив у своєму житті багато, повірте мені, але ковбасу з щурячими лапами - вперше таке бачу. Ковбасу купили в магазині. Нас на фронті таким лайном не годували, я вам клянусь. Я просто в шоці, це ж за кого вони нас тримають?! Просто тварини", - сказав Гаврилов.

Фото: у ковбасі військовий виявив останки щура (facebook.com/Олег Гаврилов)



Однак в коментарях до посту багато користувачів звинувачують чоловіка в тому, що він поширює фейкові фото і відео.

Там же видно, що доклав

Постанова.

Я не захищаю українських ковбасних ділків, але фото виглядає непереконливо. Якщо щур потрапив в машину для приготування фаршу, то лапи і хвіст теж були б подрібнені до стану фаршу. Ковбаса в'ялена, а щур свіжий. Здається, фото фейкове.

Чому кожне липове відео зі знахідкою чогось стороннього в ковбасі виглядає безглуздо?..

Нога в ковбасі злиплася б з фаршем. Видно, що вона підкладена туди окремо.

Що говорить виробник

Інцидент прокоментували і представники компанії, яку звинуватив чоловік.

Виробник запевняє, що вони є одними з кращих одеських м'ясокомбінатів.

"З такими заявами люди відразу звернулися б до нас і в контролюючі органи. Так як це випадки, які просто не допустимі. Але чомусь жоден з ваших постів, а останнім часом їх було багато, і всі ваші друзі їх же і публікували, не звернулися ні до нас, ні на захист прав споживачів і не в один з держорганів для перевірки такої інформації", - зазначили у фірмі.

Також вони зазначили, що Олегом "займається кіберполіція".

"А прикриватися формою наших захисників - це вже взагалі...",- додав виробник.