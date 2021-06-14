Стандарты не НАТО: в сети показали, чем кормят украинских бойцов на полигоне

Украинских военных четыре года назад перевели на новую систему питания. За два года половина воинских частей начала использовать новые нормативы. Однако некоторые военные утверждают, что повезло с качественным питанием далеко не всем.
Как и чем якобы кормят украинских военных на Гончаровском полигоне в Черниговской области, показал военнослужащий Роман Глех в своей публикации на Facebook.
На фото показали рацион защитников страны, который выглядит совершенно не привлекательно.
"Стандарты не НАТО 2 часть. Гончаровский полигон не перестает радовать широким выбором вкусностей. Фото от 10.06.2021. Парни спрашивают офицеров: "Так, что свиньи сегодня голодными будут?" – так подписал фотографии автор поста.
Фото: facebook.com/Роман Глех
Фотографии возмутили пользователей социальных сетей и некоторые добавили, что колбаса на снимках – мороженая.
Как ответил в комментариях Глех, качество питания сильно ухудшилась в последнее время, а реформа, так и осталась только на бумаге.
Стоит отметить, что ближе к вечеру спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович заявил, что фото - фейк и сослался на официальное заявление воинской части, где якобы делались эти фото.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Житомире военный купил колбасу с крысиным хвостом.
А также рассказывали о том, что украинцам показали, как по-новому будут кормить военных.