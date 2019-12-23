На Донбасі з початку року загинули понад 100 військових

Ілюстративне фото (ООС)

Загинули 110 військових - 107 чоловіків і 3 жінки

На Донбасі в зоні Операції об'єднаних сил (ООС) загинули 110 військових в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новинарня.

Зазначається, що у січні на війні загинули 3 захисників, у лютому і березні - по 8, у квітні - 15, у травні - 9, червні - 8.

"Солдати, сержанти, офіцери. Піхотинці, десантники, матроси, медики, добровольці, спецпризначенці. І майже діти, і ті, хто їм у діди годиться. Від стрільця й сапера - до елітного розвідника й комбрига", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку поточної доби, 23 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню три рази.

Як повідомляло РБК-Україна, незаконні збройні формування Російської Федерації систематично перешкоджає діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.Так, у п'ятницю, 20 грудня, окупаційні війська двічі відмовляли спостерігачам ОБСЄ у проїзді на непідконтрольну ділянку кордону поблизу населеного пункту Верхньоширокинське. Свої дії бойовики пояснювали проведенням робіт з розмінування.

Раніше повідомлялося, що обмін полоненими затримується через відмову частини ув'язнених повертатися в окуповані райони Донецької та Луганської області (ОРДЛО). Зокрема, близько 40 осіб, яких Україна готується передати бойовикам, з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків.