Адаптация на новой работе. Как влиться в коллектив: советы специалистов
Новая работа всегда связана со смешанными эмоциями. С одной стороны, это приятные впечатления и радость, а с другой – страх и часто неуверенность в себе. В первые дни на новой работе каждый из нас переживает за то, чтобы максимально показать свои профессиональные навыки, понравиться руководству и коллективу.
РБК-Украина разбиралось, как произвести хорошее первое впечатление, оставаясь при этом собой и с легкостью адаптироваться на новом рабочем месте.
На что обращают внимание работодатели
До того, как вас приняли на новую работу, вы уже прошли первый этап – руководитель рассмотрел ваше резюме и пообщался с вами, а значит – вы подходите для работы. Дальше – дело за вами. Необходимо понять в чем состоит ваша работа и продемонстрировать, как вы ее выполняете.
Специалисты центра занятости отмечают, что в первые дни работы коллеги и руководство будут в первую очередь обращать внимание на следующие качества:
- производительность и качество выполнения рабочих задач;
- инициативность и самостоятельность выполнения рабочих задач в пределах ваших должностных обязанностей;
- отношение к работе и организации, в которой вы начинаете работать;
- комфорт при общении с вами;
- ответственность.
В то же время специалисты рынка труда советуют не быть слишком требовательными к себе и не пытаться прыгнуть выше головы, поскольку чрезмерная показушность сразу заметна и когда вы немного адаптируетесь, то все равно покажете себя таким, каким вы являетесь.
Адаптация на новом рабочем месте
Психологи утверждают, что адаптация в новом коллективе может занять от нескольких недель до полугода. Это зависит от характера человека и условий, которые создает работодатель.
Адаптация происходит в несколько этапов. Первый, острый этап, длится до двух месяцев, в течение которого новичок может ощущать неуверенность и угнетение из-за несоответствия ожиданий. Рабочие задачи вызывают множество вопросов, а коллеги – подозрительные взгляды.
Психолог Роман Зиненко в комментарии для РБК-Украина отмечает, что руководство и коллеги могут выглядеть слишком требовательными и придирчивыми из-за неуверенности человека в себе и тревожности. Бороться с этим поможет отдых после работы и уверенность в своих навыках – чаще всего вы устраиваетесь на работу, которую уже выполняли и работодатель не рассматривал бы вашу кандидатуру, если бы не был уверен, что ваши навыки ему подходят.
Через 3-4 месяца наступает второй этап адаптации, когда работник становится более уверенным и легко выполняет задачи, находя друзей в коллективе. Однако возможны некоторые ошибки по незнанию нюансов. Вы уже знакомы с коллективом и можете посоветоваться с коллегами, что и как лучше сделать. После полугода сотрудник становится полноценной частью коллектива и отменно выполняет свою работу.
Кроме того, в первые дни на новом рабочем месте напоминать себе, что вы хороший работник, умеющий хорошо выполнять свою работу, не бояться уточнить, спросить. Вы только обосновались и даже если предыдущая работа была почти идентичной, вы не можете сразу знать все тонкости.
Также психологи советуют хвалить себя в конце рабочего дня, особенно когда у вас получилось то, что вы планировали. Это поможет преодолеть страх, успокоиться и стать увереннее в своих силах.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как понять, что вам срочно нужно уходить в отпуск. Иногда может показаться, что вы потеряли свои профессиональные навыки и совсем не справляетесь с работой, однако короткий отдых может помочь преодолеть выгорание.
Также мы разбирались, какие признаки указывают, что у вас наступило профессиональное выгорание и как с ним бороться.
При подготовке материала использованы следующие источники: публикации на сайте Черновицкого областного центра занятости, материалы медиаплатформы budni, комментарий психолога Романа Зиненко для РБК-Украина.
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