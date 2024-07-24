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Адаптация на новой работе. Как влиться в коллектив: советы специалистов

Украина, Киев, Среда 24 июля 2024 12:30
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Адаптация на новой работе. Как влиться в коллектив: советы специалистов Фото: Адаптация на работе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Новая работа всегда связана со смешанными эмоциями. С одной стороны, это приятные впечатления и радость, а с другой – страх и часто неуверенность в себе. В первые дни на новой работе каждый из нас переживает за то, чтобы максимально показать свои профессиональные навыки, понравиться руководству и коллективу.

РБК-Украина разбиралось, как произвести хорошее первое впечатление, оставаясь при этом собой и с легкостью адаптироваться на новом рабочем месте.

На что обращают внимание работодатели

До того, как вас приняли на новую работу, вы уже прошли первый этап – руководитель рассмотрел ваше резюме и пообщался с вами, а значит – вы подходите для работы. Дальше – дело за вами. Необходимо понять в чем состоит ваша работа и продемонстрировать, как вы ее выполняете.

Специалисты центра занятости отмечают, что в первые дни работы коллеги и руководство будут в первую очередь обращать внимание на следующие качества:

  • производительность и качество выполнения рабочих задач;
  • инициативность и самостоятельность выполнения рабочих задач в пределах ваших должностных обязанностей;
  • отношение к работе и организации, в которой вы начинаете работать;
  • комфорт при общении с вами;
  • ответственность.

В то же время специалисты рынка труда советуют не быть слишком требовательными к себе и не пытаться прыгнуть выше головы, поскольку чрезмерная показушность сразу заметна и когда вы немного адаптируетесь, то все равно покажете себя таким, каким вы являетесь.

Адаптация на новом рабочем месте

Психологи утверждают, что адаптация в новом коллективе может занять от нескольких недель до полугода. Это зависит от характера человека и условий, которые создает работодатель.

Адаптация происходит в несколько этапов. Первый, острый этап, длится до двух месяцев, в течение которого новичок может ощущать неуверенность и угнетение из-за несоответствия ожиданий. Рабочие задачи вызывают множество вопросов, а коллеги – подозрительные взгляды.

Психолог Роман Зиненко в комментарии для РБК-Украина отмечает, что руководство и коллеги могут выглядеть слишком требовательными и придирчивыми из-за неуверенности человека в себе и тревожности. Бороться с этим поможет отдых после работы и уверенность в своих навыках – чаще всего вы устраиваетесь на работу, которую уже выполняли и работодатель не рассматривал бы вашу кандидатуру, если бы не был уверен, что ваши навыки ему подходят.

Через 3-4 месяца наступает второй этап адаптации, когда работник становится более уверенным и легко выполняет задачи, находя друзей в коллективе. Однако возможны некоторые ошибки по незнанию нюансов. Вы уже знакомы с коллективом и можете посоветоваться с коллегами, что и как лучше сделать. После полугода сотрудник становится полноценной частью коллектива и отменно выполняет свою работу.

Кроме того, в первые дни на новом рабочем месте напоминать себе, что вы хороший работник, умеющий хорошо выполнять свою работу, не бояться уточнить, спросить. Вы только обосновались и даже если предыдущая работа была почти идентичной, вы не можете сразу знать все тонкости.

Также психологи советуют хвалить себя в конце рабочего дня, особенно когда у вас получилось то, что вы планировали. Это поможет преодолеть страх, успокоиться и стать увереннее в своих силах.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как понять, что вам срочно нужно уходить в отпуск. Иногда может показаться, что вы потеряли свои профессиональные навыки и совсем не справляетесь с работой, однако короткий отдых может помочь преодолеть выгорание.

Также мы разбирались, какие признаки указывают, что у вас наступило профессиональное выгорание и как с ним бороться.

При подготовке материала использованы следующие источники: публикации на сайте Черновицкого областного центра занятости, материалы медиаплатформы budni, комментарий психолога Романа Зиненко для РБК-Украина.

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