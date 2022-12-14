Состояние больного Брюса Уиллиса ухудшилось: вернется ли звезда на съемки фильмов
Известно, что голливудский актер Брюс Уиллис болен афазией, то есть расстройством речи. Пока его состояние существенно ухудшилось. Он почти не узнает родных и не всегда понимает, что ему говорят.
Об этом сообщают на сайте Radar Online.
Что известно о болезни звезды
В марте 2022 года бывшая жена актера Деми Мур и их общие дети заявили, что Брюс Уиллис прекращает свою карьеру в кино из-за афазии - заболевания, влияющего на речь человека.
Сообщают, что знаменитость не может многое сказать, а также не понимает, что говорят ему другие. В связи с этим круглосуточно с ним находится его семья.
Брюс Уиллис с дочерьми и женой (фото: instagram.com/brucewillisbw)
"Бывают дни, когда они видят проблески старого Брюса, но они короткие и редкие", - рассказали в издании.
Семья актера надеется провести зимние праздники и каникулы с папой.
"Девочки не могут представить себе Рождество без Брюса. Мне было больно видеть, как ему становится хуже. Старшие девушки скучают по старому Брюсу - тем, кто раньше дразнил их по поводу парней и давал им непрошенные советы", - рассказывает его жена Эмма.
Очевидно, что в ближайшее время любимец миллионов не вернется на киноэкраны, однако если его состояние улучшится, все возможно.
Пока неизвестно, продолжит ли Брюс карьеру в кино (фото: instagram.com/brucewillisbw)
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