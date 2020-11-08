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У підземеллях Луцька археологи виявили унікальну знахідку

Луцьк, Неділя 08 листопада 2020 20:12
У підземеллях Луцька археологи виявили унікальну знахідку
У Луцьку археологи розкопали унікальну чашу (фото: facebook.com/bayuk.viktor)
Автор: Роман Мирончук

У підземеллі Луцька археологи знайшли цікаву знахідку

У Луцьку археологи знайшли унікальну трикутну чашу під час дослідження нововідкритих підземель Вежі Чарторийських і Колегіуму єзуїтів.

Повністю збережену чашу схожу на горщик знайшли в піщаному насипі в підлозі однієї з семи кімнат підземелля Луцького замку. Про цю знахідку розповів науковий співробітник охоронної археологічної служби України Віктор Баюк на своїй сторінці в Facebook.

Експерти прийшли до висновку, що ця чаша раніше використовувалась. Попередньо її датують ХV століттям. Тоді тільки побудували Луцький замок. У 1429 році відбувся знаменитий з'їзд європейських монархів у Луцьку.

У підземеллях Луцька археологи виявили унікальну знахідку

У Луцьку археологи розкопали унікальну чашу (фото: facebook.com/bayuk.viktor)

"Вона унікальна тим, що має три грані. Зазвичай робили чаші чотирикутні у формі пелюстки. В Україні є рідкісні екземпляри трикутних чаш. На Волині це перша така знахідка", - розповів Віктор Баюк в інтерв'ю "Суспільному".

Висота чаші становить 10,5 см, а її денце - 5 см.

У підземеллях Луцька археологи виявили унікальну знахідку

У Луцьку археологи розкопали унікальну чашу (фото: facebook.com/bayuk.viktor)

Нагадаємо, під Миколаєвом руйнують унікальний скіфський курган віком 2,5 тисячі років. Цей курган належить до Висунської групи царських скіфських поховань.

Ми також писали про те, що археологи знайшли в Чорнобилі унікальні артефакти віком 8 тисяч років. На цій території було місце полювання князя Рюрика Ростиславича.

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