Археологи знайшли в Чорнобилі унікальні артефакти віком 8 тисяч років (відео)

У Чорнобилі виявили древні артефакти (колаж РБК-Україна)

Вчені проводять розкопки на місці полювання князя Рюрика Ростиславича

У Чорнобильській зоні відчуження археологи виявили унікальні артефакти часів Київської Русі-України, а також набагато більш давні матеріали, які відносяться до епохи неоліту і датуються 5-6 тисячоліттям до нашої ери.

Вчені ведуть розкопки під Чорнобилем вже понад 10 років, а в цьому сезоні за останні тижні їм вдалося знайти залишки городища часів княжої доби. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Ще в Іпатіївському літописі говорилося про те, що на цій території було місце полювання князя Рюрика Ростиславича. Однак археологічні пошуки ніхто до ядерної катастрофи на ЧАЕС не проводив. Зараз же вчені сконцентрувалися саме на виявленні слідів давнього городища.

Як пояснив науковий співробітник Державного центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Максим Курзенков, на місці розкопок виявили особливий "міський" матеріал: багато скляних браслетів, хрестиків. Але щоб довести, що це те саме літописне городище, а не просто поселення, потрібно знайти фортифікацію.

Крім артефактів княжих часів, дослідники фіксують тут матеріали часів неоліту, вік яких сягає до 8 тисяч років.

Найцікавіші знахідки виставляють у музеї, розташованому в Чорнобилі.

Відео: У Чорнобилі археологи виявили знахідки часів Київської Русі та доби неоліту

Нагадаємо, нещодавно біля стін Софії Київської на руїнах будівлі з язичницькими знаками археологи знайшли новий артефакт.

Також ми писали про те, що вчений розповів про античне місто на місці Києва і показав план.