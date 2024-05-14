Стало известно, сколько украинцев смотрят российский YouTube

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты исследования, отправленного нам аналитическим центром Gremi Personal.

Сколько украинцев до сих пор смотрят российский контент в YouTube

По данным аналитиков, к полномасштабному вторжению доля украинских зрителей российских YouTube-каналов составляла 14%.

Через два года после начала войны доля зрителей из Украины уменьшилась вдвое - до 7%.

Так, исследователи собрали данные аналитики видеохостинга среди почти полусотни топовых российских блогеров по количеству подписчиков, разделенных на две группы: довоенная аналитика и после полномасштабного вторжения.

Каналы были отобраны по тематикам: "интервью", "lifestyle", "технологии", "авто". Учитывались категории: гендер зрителей, возраст зрителей, количество просмотров видео, доля просмотров из Украины.

Среди выбранного списка аналитики нашли 7 совпадений, то есть по одним и тем семи каналам были даны за два периода для более точного определения изменений.

"До великой войны, работая с международными инфлуэнсерами, мы получали предложения размещения рекламы у блогеров, среди которых были и российские. Сейчас мы нашли с два десятка старых презентации с аналитикой 2020-2021 годов. Далее нам нужно было получить свежие данные, которые есть сейчас. Поэтому мы разделили всех блогеров на два списка - до большой войны и после ее начала. Проверочным стал третий список из семи блогеров, по которому были данные за два периода. По всем спискам данные были одинаковые", - говорит эксперт по стратегическим коммуникациям Максим Пилипенко.

Среди анализируемых каналов до и после полномасштабного вторжения основными зрителями российских блогеров являются мужчины, которые существенно превосходят часть женщин.

Что касается возрастной категории зрителей, то в подавляющем большинстве ядро составляет 25-34 года (молодая экономически активная аудитория), дальше идет 18-24 года (юноши) и уже потом 35-44 года (зрелые мужчины).

Дети, взрослые и российский YouTube

Значительное внимание аналитики уделили каналу А4, который имеет наибольшее количество подписчиков из проанализированных блогеров - 52,8 миллиона и долю просмотров из Украины 8% (это около 694 400 украинских подростков и детей!).

Несмотря на то, что Влад А4 белорус, он время от времени распространяет кремлевские наративы, в частности, о том, что Украина - это часть России.

Также многие украинцы всех возрастов до сих пор смотрят интервью Юрия Дудя (434 000). А на третьем месте - автомобилисты-поклонники некоего блогера Дубровского (334 800).

Как защитить украинцев от российского контента?

Авторы исследования говорят, что один из возможных вариантов защиты украинцев от российского контента - это переключение на англоязычный контент, "ведь россияне вдохновляются контентом западных блогеров, которые затем адаптируются под русскоязычную аудиторию и вкладывают туда свои наративы".

"Итак, Украина должна усиленно учить английский язык. Родители должны учить английский с детьми и приучать их смотреть англоязычный детский контент", - советуют эксперты.