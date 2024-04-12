Стало известно, сколько стоят билеты на Евровидение 2024 в Мальме и где их купить

После победы дуэта Jerry Heil и Alyona Alyona в Нацотборе, множество украинцев с нетерпением считают дни до самого ожидаемого музыкального события Европы в шведском городе Мальме. Найти и купить билеты на Евровидение 2024 можно уже сейчас - онлайн.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о стоимости билетов на этот песенный конкурс, как именно их можно купить, а также где смотреть Евровидение 2024 онлайн.

Стоимость билетов на Евровидение 2024

В этом году стоимость "стандартных" билетов на Евровидение 2024 в Мальме варьируется от 145 шведских крон (около 533 гривен) до 3 795 шведских крон (около 13 957 гривен).

Билеты в VIP-зоне стоят еще дороже.

Схема стадиона Malmö Arena (скриншот: ticketmaster.se)

Тем, кто планирует посетить первый и второй полуфиналы (вечерний допремьерный показ), придется заплатить от 145 до 795 крон (от около 533 до 2 924 гривен).

Первый и второй полуфиналы (вживую) будут стоить от 525 до 2 395 крон (от около 1 930 до 8 808 гривен).

Билеты на репетицию финала стоят от 525 до 1385 крон (от около 1 930 до 5 093 гривен).

За финал Евровидения 2024 придется выложить от 860 до 3 795 крон (от около 3 163 до 13 957 гривен).

В то же время стоимость VIP-билетов варьируется от 3 795 до 7 495 крон (от около 13 957 до 27 125 гривен).

Купить билеты на Евровидение 2024 онлайн можно по ссылке.

Где смотреть песенный конкурс онлайн

Онлайн-трансляцию Евровидения в текущем 2024 году будет вести Национальная общественная телерадиокомпания Украины (Общественное Вещание).

В целом же посмотреть или послушать конкурс можно будет:

на YouTube-канале "Суспільне"

на телеканале "UA: Культура"

в приложении "Дія"

на YouTube-канале Eurovision Song Contest (на языке оригинала)

Что стоит знать о Евровидении 2024

Песенный конкурс Евровидение 2024 состоится в мае текущего года в Мальме на юге Швеции. Масштабное событие развернется на стадионе Malmö Arena - второй по величине крытой арене страны, вмещающей более 15 тысяч человек.

Украина будет представлена на Евровидении в двадцатый раз.

Согласно обновленным правилам проведения Евровидения 2024, первые выступления вживую представителей "Большой пятерки" и страны-победительницы прошлогоднего конкурса будут проходить не в финале, а в полуфиналах конкурса - вместе с другими участниками.

По результатам жеребьевки, представители Украины выступят в первой части первого полуфинала - 7 мая.

Еще один полуфинал запланирован на 9 мая, а гранд-финал должен состоятся 11 мая.

Интересно, что Мальме будет принимать Евровидение уже в третий раз. До этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах (тогда Украину представила Злата Огневич с песней "Gravity" и заняла почетную третью строчку).