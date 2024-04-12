Стало известно, сколько стоят билеты на Евровидение 2024 в Мальме и где их купить
После победы дуэта Jerry Heil и Alyona Alyona в Нацотборе, множество украинцев с нетерпением считают дни до самого ожидаемого музыкального события Европы в шведском городе Мальме. Найти и купить билеты на Евровидение 2024 можно уже сейчас - онлайн.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о стоимости билетов на этот песенный конкурс, как именно их можно купить, а также где смотреть Евровидение 2024 онлайн.
При подготовке материала использовались следующие источники: Eurovision.tv, EurovisionWorld, ticketmaster.se.
Стоимость билетов на Евровидение 2024
В этом году стоимость "стандартных" билетов на Евровидение 2024 в Мальме варьируется от 145 шведских крон (около 533 гривен) до 3 795 шведских крон (около 13 957 гривен).
Билеты в VIP-зоне стоят еще дороже.
Схема стадиона Malmö Arena (скриншот: ticketmaster.se)
Тем, кто планирует посетить первый и второй полуфиналы (вечерний допремьерный показ), придется заплатить от 145 до 795 крон (от около 533 до 2 924 гривен).
Первый и второй полуфиналы (вживую) будут стоить от 525 до 2 395 крон (от около 1 930 до 8 808 гривен).
Билеты на репетицию финала стоят от 525 до 1385 крон (от около 1 930 до 5 093 гривен).
За финал Евровидения 2024 придется выложить от 860 до 3 795 крон (от около 3 163 до 13 957 гривен).
В то же время стоимость VIP-билетов варьируется от 3 795 до 7 495 крон (от около 13 957 до 27 125 гривен).
Купить билеты на Евровидение 2024 онлайн можно по ссылке.
Где смотреть песенный конкурс онлайн
Онлайн-трансляцию Евровидения в текущем 2024 году будет вести Национальная общественная телерадиокомпания Украины (Общественное Вещание).
В целом же посмотреть или послушать конкурс можно будет:
- на YouTube-канале "Суспільне"
- на телеканале "UA: Культура"
- в приложении "Дія"
- на YouTube-канале Eurovision Song Contest (на языке оригинала)
Что стоит знать о Евровидении 2024
Песенный конкурс Евровидение 2024 состоится в мае текущего года в Мальме на юге Швеции. Масштабное событие развернется на стадионе Malmö Arena - второй по величине крытой арене страны, вмещающей более 15 тысяч человек.
Украина будет представлена на Евровидении в двадцатый раз.
Согласно обновленным правилам проведения Евровидения 2024, первые выступления вживую представителей "Большой пятерки" и страны-победительницы прошлогоднего конкурса будут проходить не в финале, а в полуфиналах конкурса - вместе с другими участниками.
По результатам жеребьевки, представители Украины выступят в первой части первого полуфинала - 7 мая.
Еще один полуфинал запланирован на 9 мая, а гранд-финал должен состоятся 11 мая.
Интересно, что Мальме будет принимать Евровидение уже в третий раз. До этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах (тогда Украину представила Злата Огневич с песней "Gravity" и заняла почетную третью строчку).
Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядит рейтинг букмекеров на Евровидение 2024 года, и какое место может занять Украина.
Читайте также, под каким номером выступит Украина в полуфинале.