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Стало известно, будут ли этим летом дешевые арбузы

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Суббота 03 июня 2023 13:18
Стало известно, будут ли этим летом дешевые арбузы По чем арбузы в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Урожай арбузов летом 2023 года должен быть выше, чем в прошлом году. Так что цены могут порадовать украинцев, которые с нетерпением ждут нового сезона бахчевых.

Узнайте ниже в материале Styler, что прогнозируют "по арбузам", и по чем их можно купить уже сейчас.

Прогноз для арбузов благоприятный

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, арбузы станут более доступными, чем в прошлом году.

Дело в том, что на деоккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей было приоритетным разминирование площадей под овощные или бахчевые культуры, поэтому посев этих культур был очень активным.

Тем не менее, уродит ли арбуз, можно будет точнее сказать уже в начале июля.

"Однозначно производство в этом году будет больше, чем в прошлом. Очевидно, что цена будет меньше. Насколько она снизится - сейчас сложно спрогнозировать, поскольку видим нестабильность в погодных факторах...

Второй фактор - надо понимать, что будет с ценами на горючее, потому что логистика в этой ягоде существенно влияет", - сказал Высоцкий в эфире информационного телемарафона.

По чему арбузы сейчас

В супермаркетах уже появились арбузы, как импортные, так и украинские. Но цены на них еще слишком высоки: от 40 до 140 грн/кг. Учитывая, что даже небольшой арбуз будет весить килограммов пять, за одну ягоду придется отдать от 200 гривен.

Стало известно, будут ли этим летом дешевые арбузыСтало известно, будут ли этим летом дешевые арбузыСтало известно, будут ли этим летом дешевые арбузы

Скриншоты: zakaz.ua

Раньше мы писали о том, что с ценами на малину в Киеве.

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