Стало известно, будут ли этим летом дешевые арбузы

Урожай арбузов летом 2023 года должен быть выше, чем в прошлом году. Так что цены могут порадовать украинцев, которые с нетерпением ждут нового сезона бахчевых.

Узнайте ниже в материале Styler, что прогнозируют "по арбузам", и по чем их можно купить уже сейчас.

Прогноз для арбузов благоприятный

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, арбузы станут более доступными, чем в прошлом году.

Дело в том, что на деоккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей было приоритетным разминирование площадей под овощные или бахчевые культуры, поэтому посев этих культур был очень активным.

Тем не менее, уродит ли арбуз, можно будет точнее сказать уже в начале июля.

"Однозначно производство в этом году будет больше, чем в прошлом. Очевидно, что цена будет меньше. Насколько она снизится - сейчас сложно спрогнозировать, поскольку видим нестабильность в погодных факторах...

Второй фактор - надо понимать, что будет с ценами на горючее, потому что логистика в этой ягоде существенно влияет", - сказал Высоцкий в эфире информационного телемарафона.

По чему арбузы сейчас

В супермаркетах уже появились арбузы, как импортные, так и украинские. Но цены на них еще слишком высоки: от 40 до 140 грн/кг. Учитывая, что даже небольшой арбуз будет весить килограммов пять, за одну ягоду придется отдать от 200 гривен.

Скриншоты: zakaz.ua