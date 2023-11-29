Стало известно, какой будет елка во Львове и концепция празднования Рождества

В этом году во Львове рождественскую елку планируют засветить 5 декабря, в канун Дня Св. Николая. Ее подарил городу житель Белогорщи. Праздничное дерево украсят декором из предыдущих лет. Перед Рождеством в городе установят традиционную "шопку" и дидуха.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с брифинга Львовского городского совета в Facebook .

Какой будет елка этого года во Львове

"После долгих совещаний и обсуждений, потому что в стране война и не стоит делать громких мероприятий, решили, что елка в этом году будет. Для украшения не используют никаких новых игрушек. Это будет украшение и освещение закуплено еще в 2018-м году. Изюминкой станет прошлогодний противотанковый еж, который является символом несокрушимости и стойкости украинского народа в этой войне", - заявила руководительница городского управления культуры София Лищинская.

22 декабря возле городского совета установят рождественскую "шопку". Ее размещают в городе уже 9-ый год подряд. А 24 декабря на площадь Ангелов возле гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла вынесут праздничный дидух. Действо будет сопровождаться колядками. А вот традиционной ярмарки на проспекте свободы во Львове не будет.

Чиновники отмечают, что празднование Рождества во Львове должно пройти с толерантностью к семьям, которые в скорби. В этом году празднование пройдет под слоганом "Твое Рождество во Львове", а его символами станут свет и традиции.

"Свет может символизироваться через свечи, фонарики и лампадки в память о тех, кто сейчас не с нами, о надежде и несокрушимости. В прошлом году мы были в блекауте, но каждый зажигал свечи. А традиции будем показывать через коляду", - пояснила руководительница городского управления туризма Кристина Лебедь.

Также она отметила, что к обсуждению организации праздника присоединился бизнес. Деньги, которые удастся сэкономить на световых и звуковых ресурсах, передадут армии.

Добавим, что к рождественским праздникам формируют сборник из 11 колядок, среди них малоизвестные из разных регионов Украины. Их будут бесплатно раздавать во Львове, также будет электронная версия. В городе устроят специальные "костры", куда люди смогут приходить, чтобы колядовать.