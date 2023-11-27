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Сезон начался. Во сколько украинцам обойдется новогодняя елка

Украина, Понедельник 27 ноября 2023 19:59
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Сезон начался. Во сколько украинцам обойдется новогодняя елка Фото: стало известно, во сколько украинцам обойдется новогодняя елка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Цены на елку для украинцев в этом году не изменятся. В среднем стоимость за 1 метр составит около 135 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное предприятие "Леса Украины" в Facebook.

"В этом году цены на новогодние елки будут такими же как и в 2022. В среднем 1 м стоит 135 грн. Цена может отличаться в зависимости от региона", - сказано в сообщении.

Как отметили в предприятии, елки выращивают на новогодних плантациях, которые есть в каждой области.

У лесоводов можно купить елку или сосну в горшке, а также получить квалифицированные советы относительно того, как после праздников пересадить дерево и ухаживать за ним.

В "Лесах Украины" напоминают, что покупая елки официально, украинцы платят налоги, из которых формируется бюджет общины и всей страны.

Главная елка страны

Напомним, ранее стало известно, что главная новогодняя елка Украины будет установлена до 6 декабря на Софийской площади в Киеве.

При этом местные власти не будут разрешать проведение массовых мероприятий, ярмарок или развлечений на Софийской площади.

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