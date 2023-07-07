Стало известно, в каком городе и когда пройдет Евровидение 2024

Право проводить конкурс в следующем году Швеция получила благодаря победе в Евровидении 2023 певицы Loreen с песней "Tattoo", которая представляла страну.

Песенный конкурс Евровидение в 2024 году пройдет в шведском городе Мальме. Гранд-финал состоится 11 мая, а полуфиналы - 7 и 9 мая 2024 года.

Все, что известно о Евровидении 2024, рассказываем в материале ниже.

Мальме станет городом-хозяином Евровидения уже в третий раз

Этот шведский город уже третий раз будет принимать гостей и участников Евровидения. Песенный конкурс там проходил 1992 и 2013 годах. Кроме того, впервые за последние пять городом-хозяином Евровидения станет не столица победившей страны.

Мальме выбрали по результатам конкурса, в котором оценивались такие критерии как наличие инфраструктуры, способность принять тысячи делегаций, съемочных групп, болельщиков и журналистов.

"Мы рады вернуться в этот яркий и динамичный город, который продемонстрировал, что имеет площадки и инфраструктуру, идеально подходящие для проведения крупнейшего в мире музыкального события. Расположение Мальме к разнообразию, инклюзивности и инновациям идеально соответствует духу конкурса. Кроме того, его компактный размер и хорошо развитая транспортная инфраструктура означает, что все участвующие в конкурсе, включая делегации, СМИ и фанатов, смогут легко ориентироваться в городе", - отметил исполнительный директор Детского песенного конкурса Евровидения Мартин Остердаль.

Конкурс пройдет на Malmö Arena.

Вот так проходило Евровидение 2013 на Malmö Arena (фото: Википедия)

Отметим, что ранее стало известно, что Люксембург вернется к участию в Евровидении 2024 после 30-летнего перерыва. Великое Герцогство пять раз завоевало первое место на песенном конкурсе и сейчас занимает третье место по количеству побед, которые одержала страна на Евровидении.

Добавим, что 67-й песенный конкурс Евровидение состоялся в британском Ливерпуле от имени Украины. Группа TVORCHI представила Украину с песней "Heart of Steel" и заняла шестое место в финале конкурса.