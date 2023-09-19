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Один из мобильных операторов повысит тариф уже на этой неделе: что известно

Вторник 19 сентября 2023 07:40
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Один из мобильных операторов повысит тариф уже на этой неделе: что известно Что нужно знать об изменении тарифа (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Лайфсел предупредил своих абонентов, что повышает стоимость одного из популярных пакетов. Компания пошла на этот вынужденный шаг, потому что ей пришлось ремонтировать оборудование, которое повредили оккупанты.

Об этом говорится на сайте компании.

Как изменится стоимость популярного тарифа

"Информируем, что из-за влияния экономических факторов и необходимости восстановления поврежденного врагом оборудования, с 21.09.2023 стоимость пакета услуг на 4 недели по вашему тарифу составит 130 грн, но при этом увеличится объем интернета до 20 ГБ", - сообщают в компании.

Также они отмечают, что до 21.10.2023 включительно абоненты имеют возможность бесплатно изменить тариф на любой другой.

"Если вы не согласны с измененными условиями тарифных планов, вы вправе расторгнуть договор с ООО "Лайфселл", - пояснили в компании.

Один из мобильных операторов повысит тариф уже на этой неделе: что известноОдин из мобильных операторов повысит тариф уже на этой неделе: что известноВарианты тарифов (скриншот)

Как можно сэкономить

В компании объясняют, что их клиенты могут зафиксировать стоимость с услугой "Тарифная подписка". Для этого нужно до 20 сентября включительно приобрести заранее 12 пакетов услуг по вашему тарифу по текущей цене, да еще с выгодой до 15% с услугой "Тарифная подписка". Заказать и ознакомиться подробнее можно по ссылке.

Или абоненты могут получать бонусный кэшбек до 12%. Для этого нужно стать участником бесплатной программы лояльности "СИМагочи" и получать бонусный кэшбек за каждую своевременную оплату тарифа. Накопленный кэшбек можно использовать для оплаты тарифа и других услуг вместо средств на основном счете.

Раньше мы писали о том, какой оператор больше всего не готов к блекауту.

Читайте также о том, что мошенники придумали новую схему для обмана и притворяются операторами мобильной связи.

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