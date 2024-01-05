Поступление 2024: как будет проходить прием на обучение в колледжи, техникумы и училища

Новая волна финальных экзаменов и несколько позже поступательной кампании 2024 года начнется уже через несколько месяцев. Поэтому учебные заведения и другие профильные ведомства начинают публиковать информацию о поступлении в этом году.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на проект приказа Минобразования рассказывает, какой будет поступательная кампания в колледже в 2024 году.

Поступление 2024

Для получения профессионального высшего образования принимаются:

поступающие на основе базового среднего образования - на дневную форму получения образования

поступающие на основе полного общего среднего образования - на первый год обучения по образовательно-профессиональной программе только с сокращенным сроком обучения

поступающие на основе образовательно-квалификационного уровня "квалифицированный рабочий", не имеющие полного общего среднего образования и получивших полное общее среднее образование

поступающие на основе степени младшего бакалавра, образовательной степени бакалавра, образовательной степени магистра

Прием на обучение будет осуществляться учебными заведениями на конкурсной основе. Поступающие принимаются для получения профессионального высшего образования на первый год обучения.

Однако абитуриенты, уже имеющие определенную образовательную степень, могут начать обучение со второго или третьего курса, или пройти первый с сокращенным сроком обучения.

Важные сроки

Для поступающих на основе поступления на основе базового среднего образования:

регистрация личных электронных кабинетов поступающих, загрузка необходимых документов - с 24 июня по 31 октября

медицинские осмотры и другие доконкурсные процедуры проводят в сроки, определенные Правилами приема, но не позднее дня, предшествующего дню завершения приема заявлений

прием заявлений и документов начинается 1 июля

прием заявлений и документов заканчивается в 18:00 13 июля

дополнительный набор исключительно за средства физических или юридических лиц учебное заведение может объявлять не позднее 31 октября

Творческие конкурсы и собеседования проводятся с 14 июля по 22 июля.

Рейтинговые списки обнародуют не ранее 14:00 22 июля и не позднее 12:00 24 июля.

Поступающие, получившие рекомендации к зачислению, должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа - до 12:00 27 июля.

Как происходит процесс регистрации

Поступающие на обучение для получения профессионального высшего образования регистрируют заявления:

в электронной форме через электронный кабинет

подают первое заявление в бумажной форме с созданием электронного кабинета в приемной комиссии учебного заведения. Другие заявления нужно зарегистрировать в электронной форме при наличии разногласий в данных поступающего в ЕГЭБО.

Поступающие могут подать до пяти заявлений на места государственного или регионального заказа и до 15 заявлений по всем источникам финансирования.

При регистрации поступающий отмечает следующие данные:

адрес электронной почты, к которому поступающий имеет доступ. Она будет логином для входа в личный электронный кабинет поступающего.

пароль для входа в личный электронный кабинет

серию и номер документа о ранее полученном образовании

номер, PIN-код и год получения сертификата ВНО / НМТ

тип и номер документа, удостоверяющего личность, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП)

реквизиты документов, удостоверяющих основания для специальных условий участия во вступительной кампании, информация о которых доступна в государственных реестрах

К заявлению поступающий добавляет мотивационное письмо в электронной форме.

Отмечаем, что такой порядок вступления вынесли на общественное обсуждение. Замечания и предложения к указанному проекту принимают до 3 февраля 2024 года по электронному адресу: olena.shykova@mon.gov.ua.