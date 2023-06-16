Ученые создали гидрогель, добывающий воду из воздуха в пустынях. Это спасет миллионы жизней!
Ученые создали абсорбирующий материал - гидрогель, который может впитывать большое количество влаги из воздуха даже в условиях пустыни.
О создании гидрогеля написали исследователи на сайте Массачусетского технологического института в США.
Что такое гидрогель и его свойства
Гидрогель - это скользкий, эластичный материал, изготовленный из воды и химического соединения - сшитого полимера.
Сначала в материал добавляют соль, затем гидрогель поглощает водяной пар из воздуха, таким образом набухает. Затем можно из него собрать чистую воду.
Также материал прост в использовании и не требует особого ухода.
Вот так выглядит гидрогель (фото: mit.edu)
Как именно будут использовать гидрогель
"Сейчас мы исследуем разные проблемы, например, как сделать кондиционирование воздуха более эффективным и как можно собирать воду. Этот материал, благодаря своим свойствам, имеет отличный потенциал", - говорит член Лаборатории исследования устройств Массачусетского технологического института Карлос Диас-Мари.
Исследователи также предполагают, что этот материал можно использовать в кондиционерах, чтобы противодействовать осушению воздуха.
Гидрогель можно использовать в качестве пассивного сборщика воды, особенно в пустыне и подверженных засухе регионах.
"Теперь основное внимание будет сосредоточено на кинетике и потому, как быстро мы можем заставить материал поглощать воду. Это позволит очень быстро перерабатывать этот материал, чтобы вместо того, чтобы восстанавливать воду один раз в день, вы могли собирать воду, возможно, 24 раза в день", - добавил главный исследователь Университета Гумбольдта в Берлине Густав Гребер.
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