Ученые создали гидрогель, добывающий воду из воздуха в пустынях. Это спасет миллионы жизней!

Ученые создали абсорбирующий материал - гидрогель, который может впитывать большое количество влаги из воздуха даже в условиях пустыни.

О создании гидрогеля написали исследователи на сайте Массачусетского технологического института в США.

Что такое гидрогель и его свойства

Гидрогель - это скользкий, эластичный материал, изготовленный из воды и химического соединения - сшитого полимера.

Сначала в материал добавляют соль, затем гидрогель поглощает водяной пар из воздуха, таким образом набухает. Затем можно из него собрать чистую воду.

Также материал прост в использовании и не требует особого ухода.

Вот так выглядит гидрогель (фото: mit.edu)

Как именно будут использовать гидрогель

"Сейчас мы исследуем разные проблемы, например, как сделать кондиционирование воздуха более эффективным и как можно собирать воду. Этот материал, благодаря своим свойствам, имеет отличный потенциал", - говорит член Лаборатории исследования устройств Массачусетского технологического института Карлос Диас-Мари.

Исследователи также предполагают, что этот материал можно использовать в кондиционерах, чтобы противодействовать осушению воздуха.

Гидрогель можно использовать в качестве пассивного сборщика воды, особенно в пустыне и подверженных засухе регионах.