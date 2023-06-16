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Ученые создали гидрогель, добывающий воду из воздуха в пустынях. Это спасет миллионы жизней!

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Пятница 16 июня 2023 22:40
Ученые создали гидрогель, добывающий воду из воздуха в пустынях. Это спасет миллионы жизней! Гидрогель, который будет добывать воду из воздуха в пустынях (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Ученые создали абсорбирующий материал - гидрогель, который может впитывать большое количество влаги из воздуха даже в условиях пустыни.

О создании гидрогеля написали исследователи на сайте Массачусетского технологического института в США.

Что такое гидрогель и его свойства

Гидрогель - это скользкий, эластичный материал, изготовленный из воды и химического соединения - сшитого полимера.

Сначала в материал добавляют соль, затем гидрогель поглощает водяной пар из воздуха, таким образом набухает. Затем можно из него собрать чистую воду.

Также материал прост в использовании и не требует особого ухода.

Ученые создали гидрогель, добывающий воду из воздуха в пустынях. Это спасет миллионы жизней!Вот так выглядит гидрогель (фото: mit.edu)

Как именно будут использовать гидрогель

"Сейчас мы исследуем разные проблемы, например, как сделать кондиционирование воздуха более эффективным и как можно собирать воду. Этот материал, благодаря своим свойствам, имеет отличный потенциал", - говорит член Лаборатории исследования устройств Массачусетского технологического института Карлос Диас-Мари.

Исследователи также предполагают, что этот материал можно использовать в кондиционерах, чтобы противодействовать осушению воздуха.

Гидрогель можно использовать в качестве пассивного сборщика воды, особенно в пустыне и подверженных засухе регионах.

"Теперь основное внимание будет сосредоточено на кинетике и потому, как быстро мы можем заставить материал поглощать воду. Это позволит очень быстро перерабатывать этот материал, чтобы вместо того, чтобы восстанавливать воду один раз в день, вы могли собирать воду, возможно, 24 раза в день", - добавил главный исследователь Университета Гумбольдта в Берлине Густав Гребер.

Ранее мы писали о том, что ученые создали первого в мире робота, который дышит, потеет и дрожит.

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