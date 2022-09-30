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Россияне ракетами уничтожили в Днепре половину автобусов: смотрите последствия подлой атаки

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Днепр, Пятница 30 сентября 2022 21:16
Россияне ракетами уничтожили в Днепре половину автобусов: смотрите последствия подлой атаки Коллаж РБК-Украина: российские оккупанты ракетными ударами уничтожили общественный транспорт в Днепре
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты уничтожили своими ракетными ударами по Днепру половину автобусов общественного транспорта, которые стояли в автопарке.

Последствия атак войск РФ и сожженный муниципальный транспорт показал 30 сентября мэр Днепра Борис Филатов в Telegram-канале.

"Вчера оккупанты попали своими проклятыми ракетами в местное АТП, сожгли более 115 автобусов. На видео ниже вы можете увидеть обгорелые металлические "скелеты", которые от них остались", - говорится в публикации.

На кадрах показаны жуткие последствия российских обстрелов по автопарку транспортного предприятия с автобусами, которые при последующем пожаре практически полностью сгорели.

Для этой атаки войска РФ применяли ракеты "Искандер".

Россияне ракетами уничтожили в Днепре половину автобусов: смотрите последствия подлой атакиРоссияне ракетами уничтожили в Днепре половину автобусов: смотрите последствия подлой атакиРоссияне ракетами уничтожили в Днепре половину автобусов: смотрите последствия подлой атаки

В Днепре уничтожено около половины общественных автобусов из-за российских ракетных ударов (фото: t.me/borys_filatovv)

После вражеских ударов по АТП местные власти предупредили жителей Днепра о вероятных задержках на маршрутах 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б.

Россияне ракетами уничтожили в Днепре половину автобусов: смотрите последствия подлой атакиРоссияне ракетами уничтожили в Днепре половину автобусов: смотрите последствия подлой атакиРоссияне ракетами уничтожили в Днепре половину автобусов: смотрите последствия подлой атаки

Последствия российских обстрелов автопарка с автобусами общественного транспорта в Днепре (фото: t.me/borys_filatovv)

Градоначальник отметил, что такая подлая террористическая атака захватчиков заставила его обратиться за помощью к другим городам и бизнесу, чтобы посодействовать получению нового транспорта и как можно быстрее возобновить работу городских маршрутов.

Россияне ракетами уничтожили в Днепре половину автобусов: смотрите последствия подлой атаки

Сгоревшие автобусы в автопарке Днепра после российских ракетных ударов (фото: t.me/borys_filatovv)

Также Филатов тепло поблагодарил киевского коллегу Виталия Кличко, который уже откликнулся на призыв о помощи, и из столицы в Днепр в понедельник, 3 октября, должны прибыть 30 автобусов.

Кроме того, днепрянам помогут предприниматели - одна из корпораций предложила купить для города автобусы за свой счет.

Ранее сообщалось, что в результате ночного обстрела войсками РФ 29 сентября города Днепра есть погибшие и раненые. Оккупанты попали в жилой квартал в центре города и в транспортное предприятие. Сегодня спасатели обнаружили тело третьей жертвы, и операция по поискам продолжается.

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