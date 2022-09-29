Стало известно, когда в Киеве можно будет оплатить проезд картой

В общественном транспорте Киева появится возможность оплатить проезд с помощью банковской карты или телефоном с PayPass. Сообщается, что оплатить с помощью валидатора можно будет уже с 1 октября.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА по вопросам цифрового развития Петр Оленич в интервью для " Вечерний Киев ".

Как сообщил Петр Оленич, за образец взяли эстонскую систему электронного билета, которая используется во многих странах Европы.

Для оплаты банковской картой будут использоваться те же валидаторы, через которые проходит оплата с помощью карты "Киев Цифровой".

С 1 октября рассчитаться за проезд можно будет банковской картой или же телефоном с PayPass. Сделать это можно будет максимально просто.

"Достаточно будет приложить банковскую карту, в которой есть услуга PayPass, или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору и оплатить маршрут. Если контролер будет просить подтвердить оплату, пассажир должен продиктовать только лишь последние четыре цифры своей карты, для идентификации трансакции в системе. Еще как вариант - можно показать списание в банковском приложении", - пояснил Оленич.

Он добавил, что рассчитаться за проезд можно будет и карточкой киевлянина - ее адаптировали под новый функционал валидаторов. И валидаторы будут автоматически проверять, привязана ли к карте киевлянина льгота. Если нет - будет искать купленные поездки.

Если же и поездок нет, то с карты киевлянина валидатор спишет оплату за проезд, как с обычной банковской карты.