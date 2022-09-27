В Киеве могут возобновить работу транспорта во время тревоги: что известно

В Киевсовете предлагают отменить остановку общественного транспорта во время воздушной тревоги. В частности, соответствующий проект постановления зарегистрировали в Киевском городском совете.

Об этом сообщил блоггер и транспортный аналитик Александр Гречко в Facebook .

Текст документа уже опубликован на официальном сайте Киевсовета. В настоящее время он находится на рассмотрении профильных комиссий.

В документе сообщается, что необходимо принять меры по обеспечению бесперебойной перевозки пассажиров транспортом во время воздушной тревоги и комендантского часа.

Однако, кроме случаев, когда это представляет прямую угрозу безопасности движения транспорта, здоровью и жизни пассажиров.

В Киеве предлагают отменить остановку общественного транспорта во время воздушной тревоги (скрин)

Гречко отметил, что проект решения касается как наземного транспорта, так и метро.

Блогер хочет, чтобы метро по открытым участкам ездило стабильно во время воздушных тревог.

"Коммунальный транспорт потерял платежеспособных пассажиров и возможности для уменьшения убыточности. Коммунальный транспорт добивают. В проигрыше киевляне и переселенцы, зато в выигрыше маршрутки и таксисты. Нашу безопасность обеспечивают ВСУ, а транспорт должен работать стабильно и предсказуемо!" - подчеркнул Гречко.

Кроме того, депутатам предлагают выдать наконец работникам Киевпасстранса и метрополитена пропуска, чтобы люди могли спокойно добраться после работы домой во время комендантского часа.