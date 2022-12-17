Нацотбор на Евровидение 2023: реакция украинцев на результат конкурса

17 декабря состоялся финал Нацотбора на Евровидение 2023. Украину в мае 2023 года в Ливерпуле, Великобритания представит группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel" .

Как отреагировали украинцы на результаты - читайте ниже .

Реакция сети

Во время онлайн-трансляции фаворитом украинцев была группа TVORCHI. Пользователи в комментариях больше всего писали номер 10, именно под таким выступала эта группа.

Во время их выступления интересна была не только композиция, но и номер участников. Джеффри был одет в желтый костюм, а Андрей - в черный. Позади них на видео транслировался символ ядерной опасности, а также танцовщики в противогазах.

Возможно, именно это поразило украинцев, ведь от зрителей они получили самый высокий балл - 10. От судей - 9 баллов.

Среди фаворитов также была бандуристка KRUTЬ с песней "Колискова". Украинцы пишут, что певица достойно выступила и могла бы побороться за победу. Исполнительница получила 10 баллов от судей и 8 от зрителей.

Выступление Jerry Heil с треком WHEN GOD SHUT THE не очень поразило украинцев. Они писали, что она вряд ли смогла победить на Евровидении.

А вот энергичная песня FIINKA "Довбуш" больше понравилась украинцам в записи, чем в живую. Они отмечают, что возможно из-за волнения, певица не смогла выложиться по полной.

В конце после объявления результатов пользователи радовались, ведь победил их фаворит - TVORCHI.

Как голосовали украинцы на Нацотборе Евровидение (скрин)

Как отреагировали звезды

Украинская певица Тина Кароль в Instagram во время голосования опубликовала снимок Jerry Heil и ее номер. Потому фаворитом артистки была именно она.

Телеведущая Екатерина Осадчая поздравила группу TVORCHI в соцсетях.

Украинская телеведущая Леся Никитюк записала видео после оглашения результатов голосования.

"Поздравляю группу TVORCHI, с тем, что они будут представлять Украину на Евровидение 2023", - сказала она.