Временную защиту в Польше могут продлить не на 6 месяцев: детали

Временную защиту для украинских беженцев в Польше могут продлить до 30 июня 2024 года. Проект соответствующих изменений в спецзакон опубликован на сайте правительства.

До этого времени пребывание украинских беженцев в Польше будет считаться легальным, сообщает РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Проект изменений в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории страны разрабатывает МВД Польши. Предлагается продлить действующие положения до 30 июня 2024 года. Ранее в правительстве предполагалось продление текущих условий пребывания до сентября 2024 года.

В документе отмечается, что в правительстве планируется начать работу над существенными изменениями и продлением срока действия закона в соответствии с решением Совета ЕС о продлении действия защиты до марта 2025 года.

"Данные работы будут начаты немедленно после широких консультаций с органами местного самоуправления, государственными учреждениями, неправительственными организациями и другими заинтересованными субъектами", – говорится в законопроекте.

Согласно предложенным изменениям, до 30 июня останутся действительными разрешительные документы на проживание в Польше. До этой даты допускается использование зданий для коллективного проживания украинцев.

Также до конца июня украинские врачи, стоматологи, медсестры и акешурки могут получить разрешение на проведение профессиональной деятельности.

Эти изменения в спецзакон в правительстве Польши планируют принять в первом квартале 2024 года. Они могут вступить в силу на следующий день после объявления.