Стало известно, какие новые функции появятся на iPhone в 2024 году

В 2024 году ожидается запуск многих функций iOS 17 и iOS 18. iPhone их получат в рамках обновления iOS 17 до июня следующего года, а затем выйдет на iOS 18.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вебсайт MacRumors , публикующий новости, слухи и отчеты, связанные с компанией Apple.

Защита от воровства

Apple внедрит новую функцию защиты от кражи, которая потребует строгой аутентификации через Face ID или Touch ID для доступа к паролям в iCloud Keychain, просмотра виртуального номера Apple Card, отключения режима "Потерян" и выполнения других важных действий.

Для особо чувствительных операций, таких как изменение пароля Apple ID, будет введена одночасовая задержка безопасности.

Общие плейлисты Apple Music

Подписчики Apple Music смогут создавать совместные плейлисты, позволяя нескольким пользователям добавлять, изменять порядок и удалять песни.

AirPlay на телевизорах в отеле

Эта функция позволит пользователям iPhone сканировать QR-код на телевизоре в гостиничном номере для установления соединения AirPlay, чтобы транслировать беспроводное видео, фотографии и музыку с iPhone на телевизор.

Установка программ вне App Store

Согласно Акту о цифровых рынках Европейского Союза, Apple планирует разрешить установку приложений не только через App Store на iPhone в странах ЕС.

Следующее поколение CarPlay

В 2024 году будут представлены первые автомобили, поддерживающие новую систему CarPlay от Apple. Этот инновационный продукт обещает углубленную интеграцию с приборной панелью, системами управления климатом, поддержку нескольких дисплеев на панели приборов и другие улучшения.

Поддержка RCS

Apple объявила, что поддержит кросс-платформенный стандарт обмена сообщениями RCS в приложении "Сообщения" на iPhone, начиная со "следующего года", что, вероятно, будет функцией iOS 18.

Умная Siri

Ожидается, что iOS 18 предложит технологию генеративного ИИ, которая улучшит работу Siri и программы "Сообщения" в ответах на вопросы и автозаполнение предложений.