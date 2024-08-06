Стало известно, генераторы какой мощности наиболее популярны среди украинцев

С началом войны и первых масштабных отключений электроэнергии украинцы бросились покупать все, что было доступно на рынке генераторов. "К первому блекауту никто не был готов", - говорит эксперт. Люди стремились получить хоть какой источник энергии, который мог бы обеспечить малые бытовые потребности.

В этот период наибольшим спросом пользовались генераторы мощностью 2-2,5 кВт, которые могли обеспечить только базовые потребности, такие как освещение и работа холодильника.

Новая реальность: спрос на более мощные генераторы

С приходом аномальной жары и новой волны блекаутов ситуация на рынке изменилась. Все больше украинцев стали понимать, что небольших генераторов недостаточно для поддержания комфортной жизни в условиях отключения электроэнергии. Теперь спрос сместился в сторону более мощных устройств.

"В настоящее время генераторы мощностью от 5 кВт пользуются наибольшим спросом", - рассказывает эксперт. Такие генераторы способны обеспечить работу большинства основных бытовых приборов в частном доме: от освещения до кондиционера и бойлера. Это особенно важно в условиях аномальной жары, когда нужно охлаждать помещение и поддерживать комфортные условия жизни.

Безумный спрос на фоне разрушенной инфраструктуры

В общем, во время этого блекаута спрос на генераторы вырос в 6-8 раз по сравнению с прошлым годом. В некоторые дни продажи достигали 400 единиц в день, что свидетельствует о масштабной потребности в резервном энергоснабжении. Это также отражает неспособность разрушенной инфраструктуры обеспечить стабильное энергоснабжение в условиях войны.

Кроме генераторов, рекордный спрос наблюдается и на зарядные станции, которые в июне побили все предыдущие показатели продаж, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с августом 2023 года. Это свидетельствует о том, что украинцы ищут различные способы обеспечения электроэнергией своих домов, адаптируясь к новым реалиям.