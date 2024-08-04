Что будет с ценами на генераторы и сколько еще зарядных станций нужно украинцам

Спрос на генераторы и зарядные станции в Украине за последний год вырос в разы, что стало ответом на серьезные проблемы с энергоснабжением во время войны. Украинцы активно ищут альтернативные источники энергии.

Как изменился спрос на генераторы и зарядные станции, стоит ли ждать повышения цен и какие ключевые ошибки в использовании этих товаров, в интервью РБК-Украина рассказывает директор направления Автогруппа и Инструменты сети торговых центров "Эпицентр К" Ольга Ющенко.

– Украина переживает второй крупный блекаут за период полномасштабной войны. Энергетическая инфраструктура почти полностью разрушена, поэтому украинцы рассчитывают только на самих себя. Заметили ли вы, что спрос на генераторы изменился по сравнению с первым блекаутом?

– Конечно, к первому блекауту никто не был готов. Покупали все, что было на рынке, не обращая особого внимания на характеристики. Все думали, что любой генератор - это панацея, и он закроет абсолютно все бытовые нужды. Брали самый дешевый, а значит самолй маленькой мощности, генератор - на 2-2,5 кВт. И он действительно минимальные потребности закрывал, то есть выполнял свою функцию аварийного источника энергоснабжения.

Другая ситуация сложилась с приходом в Украину аномальной жары. Сейчас большим спросом пользуются генераторы мощностью от 5 кВт. Они обеспечивают работу практически всех основных потребителей в частном доме: свет, интернет, холодильник, телевизор, кондиционер, насос для подачи воды (полив), бойлер (для нагрева воды), обогреватель и другие. В структуре спроса такие генераторы занимают примерно 70 процентов.

В общем, во время этого блекаута спрос на генераторы вырос в 6-8 раз по сравнению с прошлым годом. В опрделенные дни продажи генераторов доходили до 400 единиц в день.

Зарядные станции также в июне бьют все рекорды: продажи выросли в 2,3 раза по сравнению с предыдущим августом 2023 года.

Как изменятся цены на генераторы (иллюстрация: Виталий Носач РБК-Украина)

– Помните ли вы первый блекаут? Как налаживали поставки генераторов, какие затруднения возникали?

– Безусловно, тогда мы впервые столкнулись с такой проблемой. В условиях войны никто не понимал, как будет развиваться ситуация и сколько генераторов нам нужно.

Мы делали определенные прогнозы, готовились к внушительному спросу, поэтому уже в августе импортировали большой объем генераторов. Но даже вообразить тогда не могли масштабы будущих проблем с электроэнергией. Помню, только в течение одного месяца (ноябрь 2022) мы превзошли объем проданных генераторов за весь предыдущий год на 30 процентов.

Телефоны нашей команды разрывались от звонков: всем были нужны генераторы. В первую очередь, мы помогали объектам социально значимой инфраструктуры: больницам, аптекам и т.д. Генераторов не хватало, мы фактически работали "с колес".

К примеру, искали поставщиков генераторов, имеющихся в наличии на сайтах немецких ритейлеров, и выкупали у них все остатки на складах. Из Польши, Германии, Италии, Испании ехали десятки фур с генераторами в Украину. Они были нужны людям немедленно, поэтому мы не могли делать предзаказы и ждать несколько месяцев.

Во Львове мы создали логистический хаб, потому что европейские водители боялись ехать дальше. Получив из Европы товар, мы собственными силами доставляли товар по Украине.

– К нынешнему блекауту вы уже были готовы? Сколько еще генераторов нужно украинцам?

– Вопрос риторический, ведь спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в стране практически невозможно. Однозначно можем сказать одно: мы можем закрыть любые потребности населения в мощностях: в сети доступны генераторы от 2 до 12 кВт, также под заказ поставляем генераторы большей мощности.

Отмечу, что в Украине определенный дефицит генераторов мощностью 200 кВт, 500 кВт и даже 1 мВт, ведь никому не выгодно хранить их на складах в больших объемах. Именно такие генераторы обеспечивают большие объекты, например многоквартирные дома, объекты социальной инфраструктуры, офисы. Мы осуществляем их поставку в Украину и предоставляем сервисное и гарантийное обслуживание, что очень важно, учитывая повышенную сложность эксплуатации этого оборудования.

Что будет со светом осенью (иллюстрация: Getty Images)

– С каким трудом могут столкнуться пользователи генераторов во время жаркого лета? Как отличается эксплуатация генераторов в разное время года?

– Основная разница - это повышенный риск перегрева генератора летом. Обязательно устанавливайте генератор с хорошей циркуляцией воздуха и защитой от прямых солнечных лучей и осадков.

Ни в коем случае нельзя накрывать генератор. Часто вижу, что люди даже производят специальный шумозащитный короб для генератора. Это очень опасно, ведь он полностью перекрывает отвод выхлопных газов. Из-за перегрева сначала снижается эффективность работы генератора, то есть он генерирует меньшую мощность, а затем полностью выходит из строя.

Через каждые 4-5 часов генератору следует давать 1 час перерыва в охлаждение. Перед повторным запуском необходимо проверить уровень масла и топлива и при необходимости долить. К сожалению, в условиях, когда света иногда нет 10 и более часов, люди не соблюдают эти правила и в наш сервисный центр попадают уже испорченные генераторы.

– Как часто покупатели обращаются в ваши сервисные центры?

– Как показал опыт блекаутов, генераторы массово выходили из строя из-за неправильного подключения и эксплуатации. Основная проблема в том, что люди часто не читают инструкцию. Когда что-то идет не так, сразу звонят или везут генератор нам. Мы консультируем, объясняем и после этого, как правило, проблем больше не возникает. В общем, ситуации бывают разные.

Недавно в один из наших сервисных центров позвонил клиент и говорит: я заправил генератор горючим и моторным маслом, а он все равно не работает. Оказалось, что генератор разместили под наклоном, поэтому автоматический датчик, выявляющий присутствие масла, не срабатывал. После фиксации генератора в горизонтальном положении проблема исчезла.

Бывают случаи неверного подключения генераторов к электрической сети дома. Когда в сеть возвращается централизованное электроснабжение, оно сразу попадает в работающий генератор. В результате сгорает альтернатор, то есть та часть, производящая электроэнергию. Двигатель продолжает работать, но электричество не производится. Также иногда неправильно считают мощность приборов и перегружают генератор.

Львиной доли таких ситуаций можно избежать, если на этапе покупки проконсультироваться с нашими специалистами. Для нас важно обеспечивать поддержку клиента как при покупке, так и в процессе эксплуатации генератора.

Что лучше – генератор или зарядная станция (иллюстрация: Getty Images)

– Обращаются ли к вам люди, которые приобрели генератор, например, в интернет-магазине и не знают, что дальше с ним делать?

– Да, и это довольно нередкие случаи. Ведь никаких гарантий и сервиса, покупая в интернете или на рынке, люди не получают. Нередко к нам обращаются государственные структуры, которые тем или иным образом получили генераторы и не знают, что с ними делать дальше, ведь речь идет о мощных генераторных установках от 15 кВт и более. Мы же работаем с импортерами больших станций и кроме предоставления покупателям "первой", то есть самой низкой цены, можем обеспечить сервисное обслуживание таких станций.

– Какие важные факторы следует учитывать при выборе генератора для домашнего использования, кроме мощности? Как определить приоритетные приборы для подключения?

– Для начала нужно понимать: генератор - это резервное питание. Поэтому для себя следует решить, какие из бытовых приборов подключить к нему в первую очередь. Затем сосчитать суммарную мощность этих приборов и подобрать генератор. Обязательно учитывайте коэффициенты пусковых токов. К примеру, насос в момент включения потребляет втрое больше энергии от нормы.

– Как максимально оптимизировать потребление энергии и обеспечить стабильную работу?

– Прежде всего, подключать к генератору только приборы, которые действительно нужны. Также следует снизить мощность приборов, в которых есть такая возможность. Например, фен, электрический бойлер и так далее.

Как изменятся цены на генераторы в Украине (иллюстрация: Виталий Носач РБК-Украина)

– Какие новинки на полках следует ожидать в ближайшее время?

– В августе мы ждем инверторный генератор с дизельным двигателем. Это новинка, которой до сих пор не было на рынке не только Украины, но мира. В первую очередь, это был запрос от наших военных. Ведь для зарядки оборудования, в том числе станций Starlink, им нужен более чистый ток, который обеспечивает именно инверторный генератор. А почему дизельный - потому что это основной вид топлива в украинском войске.

Такого продукта до сих пор не было в мире. По сути, мы будем впервые презентовать украинцам генератор, разработанный сугубо под рынок Украины.

– Как, по вашему мнению, ситуация с отключениями повлияла на развитие рынка генераторов и связанных с ними услуг (аренда, установка, ремонт)?

– Мы видим в этой сфере большие перспективы, особенно, что касается услуг по ремонту и проведению технического обслуживания генераторов. Поэтому мы активно работаем в этом направлении.

– Одной из популярных альтернатив генераторам явдяются портативные зарядные станции (Ecoflow и другие). Есть ли у них преимущества перед генераторами?

– Я бы сказала, что они дополняют друг друга. Зарядные станции более удобны в использовании там, где невозможно использовать генератор, например, в многоквартирных домах. Но время их работы ограничено емкостью батареи. Поэтому при длительных отключениях зарядные станции можно зарядить от генератора.

Кроме того, в отличие от зарядных станций, генераторам нужно производить регламентное техническое обслуживание, то есть замену смазки и фильтров. Если генератор дизельный, следует использовать сезонное топливо.

– Каковы ваши прогнозы по ценам на генераторы? Ожидаете ли вы возможный скачок стоимости осенью?

– У нас цены точно не будут меняться как минимум до конца года. Мы понимаем, насколько чувствителен вопрос отсутствия света в домах и полностью осознаем финансовую нагрузку, которая легла на плечи наших сограждан. Поэтому цены держим и будем дальше держать.

Также, чтобы облегчить процесс приобретения генератора, мы уже давно ввели механизм рассрочки и сегодня львиная доля покупок генераторов в нашей сети осуществляется именно этим путем.