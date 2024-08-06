Стало відомо, генератори якої потужності найбільш популярні серед українців

З початком війни та перших масштабних відключень електроенергії, українці кинулися купувати все, що було доступно на ринку генераторів. "До першого блекауту ніхто не був готовий," - каже експертка. Люди прагнули отримати будь-яке джерело енергії, що могло б забезпечити мінімальні побутові потреби.

У цей період найбільшим попитом користувалися генератори потужністю 2-2,5 кВт, які могли забезпечити лише базові потреби, такі як освітлення та робота холодильника.

Нова реальність: попит на більш потужні генератори

З приходом аномальної спеки та нової хвилі блекаутів, ситуація на ринку змінилася. Все більше українців почали розуміти, що невеликих генераторів недостатньо для підтримання комфортного життя в умовах відключень електроенергії. Тепер попит змістився у бік більш потужних пристроїв.

"Наразі генератори потужністю від 5 кВт користуються найбільшим попитом," - розповідає експертка. Такі генератори здатні забезпечити роботу більшості основних побутових приладів у приватному будинку: від освітлення до кондиціонера і бойлера. Це особливо важливо в умовах аномальної спеки, коли потрібно охолоджувати приміщення та підтримувати комфортні умови життя.

Шалений попит на тлі зруйнованої інфраструктури

Загалом під час цього блекауту попит на генератори зріс у 6-8 разів у порівнянні з минулим роком. В деякі дні продажі досягали 400 одиниць на день, що свідчить про масштабну потребу в резервному енергопостачанні. Це також відображає неспроможність зруйнованої інфраструктури забезпечити стабільне енергопостачання в умовах війни.

Окрім генераторів, рекордний попит спостерігається і на зарядні станції, які у червні побили всі попередні показники продажів, збільшившись у 2,3 раза порівняно з серпнем 2023 року. Це свідчить про те, що українці шукають різноманітні способи забезпечення електроенергією своїх домівок, адаптуючись до нових реалій.