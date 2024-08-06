Стало известно, генераторы какой мощности наиболее популярны среди украинцев

Украина переживает второй крупный блекаут за период полномасштабной войны, продолжающий влиять на жизнь миллионов украинцев. Разрушенная энергетическая инфраструктура заставила население искать альтернативные источники энергии, среди которых наиболее востребованными стали генераторы.

Как изменился спрос, генераторы какой мощности наиболее популярны среди украинцев, в интервью РБК-Украина рассказывает директор направления Автогруппа и Инструменты сети торговых центров "Эпицентр К" Ольга Ющенко.

С началом войны и первых масштабных отключений электроэнергии украинцы бросились покупать все, что было доступно на рынке генераторов. "К первому блекауту никто не был готов", - говорит эксперт. Люди стремились получить хоть какой источник энергии, который мог бы обеспечить малые бытовые потребности.

В этот период наибольшим спросом пользовались генераторы мощностью 2-2,5 кВт, которые могли обеспечить только базовые потребности, такие как освещение и работа холодильника.

Новая реальность: спрос на более мощные генераторы

С приходом аномальной жары и новой волны блекаутов ситуация на рынке изменилась. Все больше украинцев стали понимать, что небольших генераторов недостаточно для поддержания комфортной жизни в условиях отключения электроэнергии. Теперь спрос сместился в сторону более мощных устройств.

"В настоящее время генераторы мощностью от 5 кВт пользуются наибольшим спросом", - рассказывает эксперт. Такие генераторы способны обеспечить работу большинства основных бытовых приборов в частном доме: от освещения до кондиционера и бойлера. Это особенно важно в условиях аномальной жары, когда нужно охлаждать помещение и поддерживать комфортные условия жизни.

Безумный спрос на фоне разрушенной инфраструктуры

В общем, во время этого блекаута спрос на генераторы вырос в 6-8 раз по сравнению с прошлым годом. В некоторые дни продажи достигали 400 единиц в день, что свидетельствует о масштабной потребности в резервном энергоснабжении. Это также отражает неспособность разрушенной инфраструктуры обеспечить стабильное энергоснабжение в условиях войны.

Кроме генераторов, рекордный спрос наблюдается и на зарядные станции, которые в июне побили все предыдущие показатели продаж, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с августом 2023 года. Это свидетельствует о том, что украинцы ищут различные способы обеспечения электроэнергией своих домов, адаптируясь к новым реалиям.