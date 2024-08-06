Стало відомо, генератори якої потужності найбільш популярні серед українців

Україна переживає другий великий блекаут за період повномасштабної війни, який продовжує впливати на життя мільйонів українців. Зруйнована енергетична інфраструктура змусила населення шукати альтернативні джерела енергії, серед яких найбільш затребуваними стали генератори.

Як змінився попит, генератори якої потужності найбільш популярні серед українців, в інтерв’ю РБК-Україна розповідає директорка напрямку Автогрупа та Інструменти мережі торгових центрів “Епіцентр К” Ольга Ющенко.

З початком війни та перших масштабних відключень електроенергії, українці кинулися купувати все, що було доступно на ринку генераторів. "До першого блекауту ніхто не був готовий," - каже експертка. Люди прагнули отримати будь-яке джерело енергії, що могло б забезпечити мінімальні побутові потреби.

У цей період найбільшим попитом користувалися генератори потужністю 2-2,5 кВт, які могли забезпечити лише базові потреби, такі як освітлення та робота холодильника.

Нова реальність: попит на більш потужні генератори

З приходом аномальної спеки та нової хвилі блекаутів, ситуація на ринку змінилася. Все більше українців почали розуміти, що невеликих генераторів недостатньо для підтримання комфортного життя в умовах відключень електроенергії. Тепер попит змістився у бік більш потужних пристроїв.

"Наразі генератори потужністю від 5 кВт користуються найбільшим попитом," - розповідає експертка. Такі генератори здатні забезпечити роботу більшості основних побутових приладів у приватному будинку: від освітлення до кондиціонера і бойлера. Це особливо важливо в умовах аномальної спеки, коли потрібно охолоджувати приміщення та підтримувати комфортні умови життя.

Шалений попит на тлі зруйнованої інфраструктури

Загалом під час цього блекауту попит на генератори зріс у 6-8 разів у порівнянні з минулим роком. В деякі дні продажі досягали 400 одиниць на день, що свідчить про масштабну потребу в резервному енергопостачанні. Це також відображає неспроможність зруйнованої інфраструктури забезпечити стабільне енергопостачання в умовах війни.

Окрім генераторів, рекордний попит спостерігається і на зарядні станції, які у червні побили всі попередні показники продажів, збільшившись у 2,3 раза порівняно з серпнем 2023 року. Це свідчить про те, що українці шукають різноманітні способи забезпечення електроенергією своїх домівок, адаптуючись до нових реалій.