Стало известно, где сейчас находится пловчиха Яна Клочкова, предавшая Украину

С начала полномасштабной войны известная спортсменка Украины Яна Клочкова никак не высказывалась о действиях России и не давала знать, где находится. Однако теперь стало известно, что она проживает во временно оккупированном Крыму.

Об этом рассказал Слава Демин на своем YouTube-канале.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова переехала на полуостров вместе с родителями и сыном. Сегодня от спортсменки нет никаких известий, в том числе о войне России в Украине.

Клочкова закрыла свою страницу в Instagram, однако, по словам Демина, до сих пор имеет профиль в российской социальной сети "ВКонтакте".

Закрытая страница Яны (скриншот: Styler)

"Такое впечатление, что Клочкова живет в другой реальности. Хотя не будем забывать с кем в свое время она дружила. Напомню, что 2006 Яна была близка к украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу. И даже была избрана депутатом харьковского городского совета от "Партии регионов" , - напомнил блогер.

Кроме того, мама пловчихи Елена Синявская еще в 2021 году у себя в Facebook продолжала поститься георгиевские ленты.

Скриншоты: patrioty.org.ua

Чем известна Яна Клочкова

В 2001 году Яна окончила училище физической культуры и спорта в Харькове, а в 2004 году - Национальный университет физического воспитания и спорта Украины в Киеве.

В 1996 году Клочкова завоевывает первую медаль - серебро юниорского чемпионата Европы. В 1997 году она превосходит результат и финиширует на первом месте.

Сегодня Яна Клочкова проживает в оккупированном Крыму (фото: instagram.com/yana_klochkova)

Яна стала первой и единственной украинской спортсменкой, которая четыре раза поднималась на высшую ступень пьедестала почета на Олимпийских играх.

За свою спортивную карьеру Яна поставила 50 рекордов Украины. У пловчихи есть прозвище "золотая рыбка".

В январе 2008 года Клочкова заявила об окончании выступлений в большом спорте.