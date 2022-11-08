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Стало известно, где медицина лучше - в Украине или Польше

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 18:13
Стало известно, где медицина лучше - в Украине или Польше Более 20% украинцев считают государственную медицину лучше польской (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно проведенный опрос показал, что украинские беженцы в Польше почти не пользуются предоставленной бесплатной медициной. А те, кто все же воспользовались, пришли к выводу, что украинское обслуживание лучше.

Что именно не нравится украинцам - читайте в материале Styler.

Несмотря на то, что у всех трудоустроенных украинцев есть возможность получить консультацию у украиноязычного семейного врача, 42% беженцев в Польше не обращались за медицинскими услугами за все восемь месяцев войны.

28% респондентов думают, что в Украине медицина более качественная, чем в Польше. В то же время 21% отмечают, что услуги примерно одинакового уровня и только 9% считают, что польская медицина преобладает украинскую.

Такие результаты опроса получил аналитический центр Gremi Personal.

Стало известно, где медицина лучше - в Украине или Польше

Украинцы считают отечественную медицину лучше польской (фото: gremi-personal.com.ua)

Что не устраивает украинцев?

До начала полномасштабной войны польские работодатели предоставляли медицинское страхование всем, кто приехал на заработки и был официально трудоустроен. Однако 24 февраля эта политика поменялась.

Все украинские беженцы, приехавшие в Польшу, получили доступ к бесплатной государственной медицине вместе с кодом PESEL. Это означает, что у украинцев фактически те же права и доступ к услугам, что и у поляков.

Бесплатная медицина в Польше работает по принципу, как в Украине: сначала запись на прием к семейному врачу, после чего можно получить направление к профильному специалисту.

Однако часто, как это характерно для европейских стран, чтобы записаться к профильному врачу, нужно ждать несколько месяцев. Именно этот фактор мог стать решающим при оценке украинцев польской медицины.

"Мы предполагаем, что именно этот фактор повлиял на мнение украинцев относительно преимущества медицинских услуг в Украине. Однако общеизвестно, что европейская медицинская инфраструктура развита лучше и Польша не исключение", - говорит директор департамента, изучающий процессов миграции Анна Джоболда.

Ранее мы рассказывали, что Польша будет следить, сколько украинских детей посещают их школы.

Читайте также, как вернуться в Польшу и получить статус временной защиты вместе с выплатами.

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