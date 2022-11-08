Возвращение в Польшу: как восстановить статус временной защиты и вернуть выплаты

Украинцы, получившие временную защиту в Польше, могут выезжать из страны до 30 дней. При более длительном отсутствии, они теряют статус и соответствующие льготы с выплатами.

Между тем, вернуться в Польшу и возобновить статус возможно. Что нужно для этого сделать, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.

Как восстановить номер PESEL UKR, который подтверждает статус временной защиты

Номер PESEL в Польше дается жителю страны один раз – это аналог украинского номера плательщика налогов. Однако приписка UKR автоматически появляется при оформлении тех украинцев, которые прибыли в страну после 24 февраля.

При одноразовом выезде из Польши на строк более 30 дней статус UKR аннулируется. Вместе с ним – и льготы: право на проживание в стране 18 месяцев, бесплатная медицина, доступ к рынку труда, выплаты – например, ежемесячные 500 злотых на ребенка до 18 лет.

Вернуться в Польшу можно, и номер PESEL будет тот же. Но без возобновления статуса временной защиты украинец будет находиться в стране в статусе туриста с правом безвизового въезда до 90 дней.

Для того, чтобы восстановить статус PESEL UKR, необходимо обратиться у в ужонд (Urząd) города, куда вы прибыли. Там нужно объяснить ситуацию и подать запрос на возобновление статуса временной защиты.

Фото: Оформление номера PESEL (gettyimages.com)

Как только PESEL UKR будет восстановлен, возвращаются и права. Для выплат придется обращаться снова в ZUS – ведь по данным Пограничной службы о выезде беженца больше чем на 30 дней выплаты аннулируются. По последним проверкам, денежной помощи на детей лишились уже 80 тысяч украинцев.

В каких случаях выплаты могут прекратить

В последнее время из-за сбоя в системе ZUS, прекращались выплаты даже у тех украинок, которые не выезжали из страны.

Впрочем, финансовую поддержку могут отменить и намеренно. Это касается тех случаев, когда по выплаты приезжают регулярно те, кто большую часть времени живет в Украине. Если по данным пограничников, украинцы со статусом временной защиты часто ездят в Украину, хотя не превышают срок отсутствия в 30 дней, их тоже могут лишить выплат. Ведь получается, что они постоянно не проживают в Польше и по сути в защите от войны не нуждаются.

Также со временем после проверок потребуют вернуть выплаты обратно.

Основания для прекращения выплат украинским беженцам следующие:

• данные от получателей о возникновении обстоятельств, приводящих к потере права на выплаты;

• информация из реестра Пограничной службы;

• вызов украинских беженцев в ZUS для предоставления доказательств, подтверждающих проживание в Польше (надо прийти в течение трех дней);

• данные от третьих лиц о выезде украинских беженцев из Польши более чем на 30 дней.

Фото: Данные про поездки украинцев ZUS передает Погранслужба Польши (twitter.com/straz_graniczna)

Можно ли остаться в Польше после 18 месяцев

Украинцы, которые хотят легализировать свое проживание в Польше на больший срок, чем предусмотренные 18 месяцев, должны подать заявку на карту побыту. Записаться на встречу для подачи документов можно только через 9 месяцев после въезда на территорию Польши. Для людей со статусом UKR эти 9 месяцев еще не прошли.

Нужно быть готовыми, встречу для оформления карты побыту придется ждать еще 2,5 месяца, потом несколько месяцев займет ожидание самой карты.

Тем временем, министерство внутренних дел и администрации готовится изменить эту норму закона и разрешить автоматическое продление срока пребывания беженцев в Польше.

Напомним, мы писали, как украинцам получать польскую пенсию.