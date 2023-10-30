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Стало известно, где и когда состоится прощание с Сергеем Сивохо

Сергей Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)
Автор: Иванна Пашкевич

В пятницу, 3 ноября, состоится прощание с телеведущим, продюсером и бывшим игроком КВН Сергеем Сивохо.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу проекта "Лига смеха".

Где и когда состоится прощание с Сергеем Сивохо

Провести в последний путь шоумена все желающие смогут в Киеве в МЦКМ "Октябрьский дворец".

Где и когда состоится прощание с Сергеем Сивохо (фото: instagram.com/ligasmihu_official )

Начало церемонии запланировано на 11:00.

Где похоронят мужчину - пока неизвестно.

Напомним, Сергея Сивохо не стало 17 октября. Причиной смерти стала болезнь легких, которая была хронической. Известно, что юморист умер в Германии.

Сергей Сивохо (фото: facebook.com/sivokho)

Недавно мы рассказывали, что известно о жене и сыне Сергее Сивохо.

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