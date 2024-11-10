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Стало известно, где и когда похоронят Вячеслава Узелкова

Вячеслав Узелков скончался 9 ноября
Автор: Полина Иваненко

Марина Боржемская обратилась к тем, кто хочет проститься с ее покойным мужем-боксёром. Вячеслав Узелков умер 9 ноября, спортсмену было 45 лет. Его похоронят в Виннице.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Боржемская рассказала на своей странице в Instagram.

Где похоронят Узелкова

Боржемская написала, что попрощаться с боксером можно будет 11 ноября, в его родном городе. Узелков родился и вырос в Виннице.

"11 ноября. Зал 2, колонный зал. 9:30 прощание. 11:00 выезд на погребение", - рассказала фитнес-тренер.

Когда похоронят Узелкова (скриншот)

Деталей Боржемска не раскрывала. Но 9 ноября, после того, как стало известно о смерти Узелкова, она сделала пост, в котором высказалась о бывшем.

Несмотря на скандалы, которые были между парой после развода, фитнес-тренер отметила, что благодарна боксеру "за все".

Пост Боржемской (скриншот)

Что об Узелкове говорят звезды

К слову, о спортсмене также высказался его друг Фагот из группы "ТНМК". Артист разместил трогательные фото с Узелковым и попрощался с ним.

Фагот и Узелков (фото: instagram.com/fahot)

"Было ярко, друг… Спасибо. RIP", - написал певец.

Фагот поделился архивным кадром Узелкова (фото: instagram.com/fahot)

Кроме того, воспоминаниями о спортсмене делился известный ведущий. Слава Демин высказался об Узелкове и вспомнил, что тот ему угрожал.

"Вячеслав был сложным. Мне не один человек рассказывал о его сложном характере и странном поведении. Он и обо мне писал неприятные вещи и откровенно угрожал лично после нашего интервью с его бывшей женой. Но я никогда это не выносил в общем, потому что понимал, что это говорит не Вячеслав, а его раненая душа", - рассказал он.

А Игорь Кондратюк вспомнил непростой разговор с Узелковым, во время которого он ругал боксера.

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