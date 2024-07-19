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Стало известно, почему Верка Сердючка отказалась от выступления на ATLAS

Пятница 19 июля 2024 17:45
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Стало известно, почему Верка Сердючка отказалась от выступления на ATLAS Верка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Иванна Пашкевич

Недавно стало известно, что украинский артист Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, не будет участвовать в музыкальном фестивале Atlas United 2024 года.

Генеральный директор и основатель мероприятия Дмитрий Сидоренко на прошедшей накануне фестиваля пресс-конференции назвал причину такого решения артиста.

Почему Сердючка не выступит на ATLAS

Как отметил Дмитрий, Данилко охотно согласился выступить на фестивале, однако у него возникли сложности при разработке украиноязычной программы.

Обсудив ситуацию с организаторами, было принято решение перенести выступление на следующий год.

"Мы с Андреем много раз встречались. Он крут и вообще я очень благодарен, что он сразу отозвался на наше предложение. Но из-за многих технических моментов, в том числе и из-за блекаутов, он просто физически не успел подготовить ту украиноязычную программу, которую мы анонсировали ", – сказал основатель Atlas Weekend.

Стало известно, почему Верка Сердючка отказалась от выступления на ATLAS

Верка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)

Напомним, недавно во время концерта в столице Верка Сердючка нарвалась на хейт в свою сторону из-за того, что исполнила песни из русскоязычного репертуара.

На этот счет высказался уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Ранее Данилко показал, как выглядел в юности.

Также звезда "Х-Фактора" признался, как Данилко ведет себя в реальной жизни.

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