Биографии Меган Маркл и принца Гарри исчезли с официального сайта королевской семьи: что это значит
У Мегана Маркла и принца Гарри теперь нет страниц с биографиями на официальном сайте королевской семьи.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на зарубежное издание Hello.
Биографии Меган Маркл и принц Гарри исчезли с королевского сайта
С официального сайта монаршей семьи исчезли биографические страницы Меган Маркл и Гарри. Теперь персональные биографии герцога и герцогини объединены под одним брендом на новой онлайн-платформе.
Ранее у Сассекских были отдельные страницы на официальном сайте королевской семьи, но после того, как прессслужба обновила раздел биографий, профили супругов были перенесены в один профиль. Впрочем, на самой странице подробно описана деятельность как Меган, так и принца Гарри.
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На новом портале биография герцога и герцогини имеет большую детализированность и комплиментарный тон. Так, принца Гарри характеризуют как гуманиста, военного ветерана, защитника психического здоровья, борца за защиту окружающей среды и автора мемуаров, написанных с непреклонной честностью.
О Мегане написано как о феминистке, борце за права человека и гендерном равенстве.
Меган Маркл и принц Гарри теперь имеют общую биографию на сайте королевской семьи (фото: Getty images)
Также на новой странице указаны герб и королевские титулы пары, несмотря на их отказ от монарших обязанностей и критику семьи.
Стоит сказать, что супруги существенно испортили отношения с родственниками после публикации своих мемуаров "Запасной", вышедших в начале прошлого года, поэтому не удивительно, что их биографии не являются главными на сайте.
Ранее мы говорили, чтопринца Гарри могут депортировать из США.
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