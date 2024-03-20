Биографии Меган Маркл и принца Гарри исчезли с официального сайта королевской семьи: что это значит

У Мегана Маркла и принца Гарри теперь нет страниц с биографиями на официальном сайте королевской семьи.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на зарубежное издание Hello.

Биографии Меган Маркл и принц Гарри исчезли с королевского сайта

С официального сайта монаршей семьи исчезли биографические страницы Меган Маркл и Гарри. Теперь персональные биографии герцога и герцогини объединены под одним брендом на новой онлайн-платформе.

Ранее у Сассекских были отдельные страницы на официальном сайте королевской семьи, но после того, как прессслужба обновила раздел биографий, профили супругов были перенесены в один профиль. Впрочем, на самой странице подробно описана деятельность как Меган, так и принца Гарри.

Скриншот

На новом портале биография герцога и герцогини имеет большую детализированность и комплиментарный тон. Так, принца Гарри характеризуют как гуманиста, военного ветерана, защитника психического здоровья, борца за защиту окружающей среды и автора мемуаров, написанных с непреклонной честностью.

О Мегане написано как о феминистке, борце за права человека и гендерном равенстве.

Меган Маркл и принц Гарри теперь имеют общую биографию на сайте королевской семьи (фото: Getty images)

Также на новой странице указаны герб и королевские титулы пары, несмотря на их отказ от монарших обязанностей и критику семьи.

Стоит сказать, что супруги существенно испортили отношения с родственниками после публикации своих мемуаров "Запасной", вышедших в начале прошлого года, поэтому не удивительно, что их биографии не являются главными на сайте.