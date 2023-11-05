ua en ru
Вс, 05 ноября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не только Карпаты. Топ-5 мест для отдыха в Украине, куда стоит отправиться зимой

Воскресенье 05 ноября 2023 07:50
UA EN RU
Не только Карпаты. Топ-5 мест для отдыха в Украине, куда стоит отправиться зимой Фото: Новогодняя атмосфера во Львове (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Отпуск или выходные осенью и зимой можно провести не менее насыщенно, чем летом. Отправиться на отдых можно не только на курорты в Карпатах, но и к интересным локациям в других регионах.

РБК-Украина рассказывает, какие пять мест в Украине следует выбрать для отдыха в холодное время года.

Самые популярные в этом году – горы и санатории

Украинцы традиционно выбирают для зимнего отдыха Карпаты, но в этом году также возрос интерес на отдых в санаториях, сообщили РБК-Украина в пресс-службе туристической компании Join UP!.

В этом году среди зимних туров по Украине наиболее популярны путешествия в Карпаты и лечебный туризм. Оба формата отдыха пользуются почти одинаковым спросом: 55% людей интересуются Карпатами, а 45% – лечебными курортами.

"В прошлом году ситуация была совсем другая. Тогда 70% людей выбирали туры в Карпаты, а 30% – оздоровительные поездки в санатории. Это может быть связано с тем, что уменьшилась доля туристов, которые в прошлом году в первую очередь искали комфортные условия для работы в периоды частых отключений света", – отмечают в пресс-службе туроператора.

Не только Карпаты. Топ-5 мест для отдыха в Украине, куда стоит отправиться зимой

Фото: Отдых в Буковеле (gettyimages.com)

В Карпаты едут для зимних развлечений

Самый известный курорт Карпат – Буковель в Ивано-Франковской области. Там доступны для катания 68 км трасс разной сложности, санная трасса, каток. На сайте курорта среди зимних развлечений описаны много активностей и локаций, которые подойдут как семьям с детьми, так и любителям экстрима. На склонах курорта снежный покров поддерживается с помощью снежных пушек.

Вокруг склонов и в окрестностях есть большой выбор гостиниц и спа-комплексов. Благодаря развитой инфраструктуре и высокой популярности проживание в Буковеле обычно дороже, чем на других горнолыжных курортах Карпат.

В то же время, другие горнолыжные локации также стали популярными у туристов – в частности, в Славском на Львовщине, Пилипце и Драгобрате на Закарпатье. Последний является самым высокогорным курортом Карпат, на его склонах катаются опытные лыжники. В то же время на курорте есть немало отелей с бассейнами и чанами.

Отдых в Закарпатье: термы, замки и гастротуры

Закарпатье богато минеральными водами, поэтому оздоровление на бальнеологических курортах – это визитная карточка региона. Там сосредоточено больше всего термальных вод, а минеральные воды по типу "Боржоми" привлекают тысячи отдыхающих в местные санатории.

Например, в селе Солочин работает санаторий, где одновременно лечат тремя водами ("Лужанская-4", "Лужанская-7" и "Поляна Квасова), которые подаются из месторождения непосредственно в бювет. Сюда едут лечить почти все болезни органов пищеварения, обмена веществ.

Не только Карпаты. Топ-5 мест для отдыха в Украине, куда стоит отправиться зимойФото: Отдых в термальном комплексе в Закарпатье зимой (РБК-Украина)

Самые популярные термальные центры расположены в Закарпатье – в Хусте, Берегово, Велятино и селе Косонь (комплекс "Косино"). Там лечат болезни позвоночника и суставов, нервной системы. Ехать на отдых на термальные курорты Закарпатья стоит даже ради того, чтобы купаться зимой в горячих бассейнах под открытым небом.

В то же время отдых в оздоровительных центрах и санаториях не ограничивается их территорией. Гостям предлагают большой выбор экскурсий и гастротуров. В Закарпатье предлагают посетить известные замки: Сент-Миклош в Чинадиево, Мукачевский замок "Паланок", Ужгородский замок, замок графов Шенборнов.

Не только Карпаты. Топ-5 мест для отдыха в Украине, куда стоит отправиться зимой

Фото: Замок Шенборнов зимой (vidviday.ua)

Во время отдыха следует отправиться по местным крафтовым производствам, чтобы попробовать сыры, вина и традиционные гуцульские блюда.

Львов – праздничная атмосфера и релакс

Львов недаром один из самых любимых городов туристов со всей Украины. Атмосфера средневекового центра, кафе и культовые рестораны, величественные храмы и уличные музыканты – эти "магниты" привлекают в город сотни тысяч туристов.

Зимой Львов становится еще более праздничным – везде новогодние декорации и гуляния, рождественская ярмарка и вертеп. Также туристы могут попасть на традиционные представления к Рождеству или другим религиозным праздникам.

Не только Карпаты. Топ-5 мест для отдыха в Украине, куда стоит отправиться зимойФото: Улицы Львова зимой ( gettyimages.com )

К слову, в городе есть большой выбор жилья – как в гостиницах, так и в частных квартирах. Можете поселиться в отеле с крытым бассейном и спа-центром или отправиться в местный аквапарк.

Замки и дворцы Хмельницкой области

Путешествия на Подолье во время войны стали популярнее. Одна из причин – это относительно безопасный регион, где немного военных объектов.

В Хмельницкой области есть более 3 тысяч объектов культурно-исторического наследия, множество объектов сакральной архитектуры, захватывающие виды. Среди них самые известные – крепость в Каменец-Подольском и Бакота. Также стоит увидеть дворец Орловских в Малиевке.

Не только Карпаты. Топ-5 мест для отдыха в Украине, куда стоит отправиться зимойФото: Каменец-Подольский замок (facebook.com/Petro Ignatyev)

Особенно атмосферный зимой замок в Каменец-Подольском. Эта крепость 14 века (деревянный замок существовал еще со времен Киевской Руси) стоит на скалистом полуострове в каньоне реки Смотрич. Сейчас там расположен исторический музей-заповедник, в котором можно познакомиться с историей одной из самых известных украинских крепостей.

Киев – особенная атмосфера на каждой площади

Даже во время войны Киев остается привлекательным для туристов в любое время года. Особенно атмосферным город становится зимой. В Киеве можно устроить отдых на любой вкус и кошелек.

Гости столицы увидят символы устойчивости города – военную технику и обстрелянный вагон "Укрзализныци" рядом с памятником княгини Ольге в бронежилете на Михайловской площади, места памяти защитников на Майдане Независимости.

Или новогоднюю елку, которую традиционно устанавливают на Софиевской площади, или колесо обозрения и праздничные огни на Контрактовой площади, праздничные локации на ВДНХ.

Не только Карпаты. Топ-5 мест для отдыха в Украине, куда стоит отправиться зимойФото: Праздничная локация на ВДНХ (gettyimages.com)

В Киеве работают рестораны и кофейни, можно посетить спектакли и концерты, музеи, галереи и различные тематические мероприятия.

Улицы города зимой превращаются в сказочные декорации – витрины украшают венками и игрушками, а улицы – иллюминацией. Также в столице стоит посетить рождественские ярмарки, увидеть новогодние елки в разных районах, устроить прогулки по красивейшим паркам и экскурсионным маршрутам.

Напомним, мы писали, куда стоит поехать в Украине на Рождество и Новый год. Можно отправиться на запад страны, где сохраняется традиция празднования или Полтавщину, где Николай Гоголь писал повесть "Ночь перед Рождеством".

Также мы рассказывали о самых интересных локациях и ценах на отдых в Карпатах в межсезонье. Осень в Карпатах обычно не так многолюдна, как лето. Цены в осенний период гораздо ниже, чем зимние.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Львов Туризм Карпаты Буковель
Отдых в Украине
Мнения
Надежда Коренева
Как получить деньги на ремонт пострадавшего из-за войны жилья: алгоритм действий
Надежда Коренева
координатор безоплатной линии юридической помощи БФ "Право на захист"
Алексей Войцеховский
Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Антон Маринич
Нужно ли женщинам становиться на военный учет за границей: все детали
Антон Маринич
адвокат, ведущий юрисконсульт Nota Group
Елена Нечеснюк
Выплаты для ВПЛ. Кто теперь имеет право на помощь от государства по новым правилам
Елена Нечеснюк
юрист по вопросам ВПЛ БФ "Право на захист"
Все мнения