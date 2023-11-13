Стало известно, помогает ли Олег Винник ВСУ

Команда певца ответила на слухи о его возвращении на сцену

Ранее обозреватель украинского шоу-бизнеса со ссылкой на своих инсайдеров говорил, что у знаменитости сейчас финансовые проблемы.

Именно поэтому он думает о том, как отправиться в тур по Европе, чтобы заработать денег.

Однако глава фан-клуба Винника "Волчицы" заявила, что Олег не комментирует сплетен и слухов, и в случае подготовки к туру он об этом сообщит лично.

Также женщина сказала, помогает ли звезда ВСУ.

"Олег Анатольевич не комментирует сплетен и слухов. Как только будет подготовка к туру, СМИ узнают об этом непосредственно от него. С самого начала войны Олег помогает ВСУ собственными силами и собственными средствами", - прокомментировала сплетни Валерия Барон.

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)