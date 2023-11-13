Стало відомо, чи допомагає Олег Винник ЗСУ

Команда співака відповіла на чутки про його повернення на сцену

Раніше оглядач українського шоу-бізнесу з посиланням на своїх інсайдерів казав, що у знаменитості зараз фінансові проблеми.

Саме тому він думає про те, як відправитися у тур Європою, щоб заробити грошей.

Однак голова фан-клубу Винника "Вовчиці" заявила, що Олег не коментує пліток і чуток, і у разі підготовки до туру, він про це повідомить особисто.

Також жінка сказала, чи допомагає зірка ЗСУ.

"Олег Анатолійович не коментує пліток і чуток. Як тільки буде підготовка до туру, ЗМІ дізнаються про це безпосередньо від нього. З самого початку війни, Олег допомагає ЗСУ власними силами і власними коштами", - прокоментувала плітки Валерія Барон.

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)