Стало відомо, як жителі тимчасово окупованих територій можуть вступити до українських вишів

В Україні буде створена можливість дистанційного вступу до закладів вищої освіти для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За його словами, Міністерство освіти і науки спільно з фахівцями Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вже напрацювали цілу низку відповідних механізмів.
Також глава Міносвіти розповів, що під час участі у Всесвітньому освітньому форумі він провів зустріч з представниками компанії "Amazon" і звернувся до них з проханням надати донації засобами або розробленим програмним забезпеченням для дистанційного вступу дітей з ТОТ в українські заклади вищої освіти.
"Ми ні в якому разі не забуваємо про наших громадян на тимчасово окупованих територіях. Ми постійно вживаємо певних заходів, наприклад, 32 заклади вищої освіти евакуювали з тимчасово окупованих територій, 42 коледжі, 64 філії закладів вищої освіти", - підкреслив Шкарлет.
Нагадаємо, що українські випускники цього року замість звичайної форми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у класичній формі здаватимуть його у спрощеному вигляді - онлайн, але не дистанційно, а будучи присутніми в центрі тестування.
Раніше в Україні затвердили перелік міст, де проводитиметься Національний мультипредметний тест, а саме - у Києві та ще 20 областях. При цьому в МОН зазначили, що такий перелік не розголошується через можливу небезпеку.